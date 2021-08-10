佳冬鄉長龔日光收賄超過300萬　監察院彈劾移送懲戒法院

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院10日表示，屏東縣佳冬鄉長龔日光多次利用機會，透過其任職鄉公所技工之堂弟居中牽線聯繫，期約協助廠商得標後收受賄賂，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，監察院6日審查監察委員施錦芳、林郁容所提彈劾案，經審查委員12票全數通過，移送懲戒法院審理。

監察院指出，被彈劾人龔日光為圖個人不法利益，於2015年利用佳冬鄉公所辦理「玉光國小通學步道改善計畫委託設計監造案及工程案」、2016年「佳冬國中公共通行空間改善計畫委託設計監造案及工程案」、2018年「佳冬鄉文化一路工程案」之機會，透過其任職鄉公所技工之堂弟居中牽線聯繫，期約協助廠商得標後收受賄賂。

對此，監察院在8月6日審查施錦芳、林郁容所提彈劾案，經審查委員12q票全數通過，移送懲戒法院審理。

監察院表示，地方鄉鎮公所財政拮据，為辦理地方建設，佳冬鄉公所於2015年、2017年、2018年透過屏東縣政府提報計畫，向內政部營建署申請經費補助旨揭計畫。

監察院說明，本案緣於前屏東縣麟洛鄉長李新煌於2014年12月25日卸任後投資公司，與該公司實際負責人謀議希望承作2015年「玉光國小通學步道改善計畫委託設計監造案及工程案」，委由李新煌至佳冬鄉公所拜訪龔日光，向龔日光表達可由所屬公司協助撰寫申請工程預算計畫書。

監察院說，龔日光協助佳冬鄉公所爭取預算補助，將來若由李新煌所屬公司得標，將支付得標金額一定比率之工程賄賂，經龔日光首肯，爾後李新煌所屬公司得標後，龔日光計收取2案賄賂計新台幣173萬7000元。

監察院再指，龔日光利用佳冬鄉公所辦理2016年「佳冬國中公共通行空間改善計畫委託設計監造案及工程案」、2018年「佳冬鄉文化一路工程案」之機會，與有意承攬之廠商期約得標金額一定比率之行賄條件，協助廠商得標後收受賄賂，事後收取2案賄賂計128萬2000元。

監察院表示，龔日光為圖個人不法利益，收取賄賂總計301萬9000元，違反《公務員服務法》、《政府採購法》、採購評選委員會組織準則及公務員廉政倫理規範等規定，敗壞官箴，情節重大。

監察院強調，龔日光經過核定有《公務員懲戒法》第2條第1款之應受懲戒事由，因此依《憲法》第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。