人權會要查SARS和平封院風暴　羅智強：記得把涂醒哲順便抓起來

▲國家人權委員會主委陳菊。（圖／國家人權委員會提供）



記者杜冠霖／台北報導

國家人權委員會3日表示，2003年和平醫院因SARS風暴封院，讓醫護、病患及家屬深陷恐懼，對人權產生大規模侵害，將提出相關救濟建議。對此，羅智強指出，監察院要假藉疫情清算馬英九，「要不要查一下造成近800人死亡，新冠肺炎破口三禍首：范雲、鄭文燦、陳時中？」

羅智強4日在臉書發文指出，監察院要查SARS封院，想當然爾，又是要把馬英九當作稻草人，想亂棒打他一頓再說，陳菊要假借疫情清算馬英九也沒關係，這種赤裸裸的陽謀，就算是一隻豬也都看得出來，「我也要告訴陳菊，如果新冠疫情的禍首是范雲，那麼SARS的范雲，就是涂醒哲與陳建仁。」

羅智強指出，根據前疾管局長蘇益仁的回述，2003年和平醫院封院前，當時的衛生署長涂醒哲很執著讓臺灣的SARS 維持「三零」－－零死亡、零輸出、零社區感染，因此，和平醫院的感染源頭曹姓婦人，雖然三個檢體全都是陽性，可是當時的SARS委員會受到政策的影響，盡量不去診斷是SARS，以曹姓婦人沒有到過疫區（大陸和香港）為由，將她排除確診。

羅智強表示，這樣的誤判造成和平醫院封院、7名醫護的殉職，而SARS委員會召集人就是陳建仁，接下來和平醫院爆發院內感染，也讓行政院與北市府共同決定「封院」，涂醒哲五年後還曾說當初封院的決定是對的，「那麼一直拿封院做文章的民進黨，應該要跪求陳菊，不要只抓馬英九，記得把不後悔封院的涂醒哲順便抓起來。」

對於封院決定，涂醒哲表示，封院決定有助防止疫情擴散，並沒有錯，但「配套措施執行能力」太差，反而會造成更大的院內感染。例如，把在外面的醫護人員召回，因為衞生局配套未做好，讓醫護暴露在更危險的場所。因此，檢討封院決定對或錯沒有意義，要檢討的是「為什麼沒有按照專家的建議做好封院的配套措施？」

依WHO宣布，台灣從「SARS感染區」除名比各國均快速，台灣46天，加拿大60天，北京75天，新加坡76天，廣東90天，香港98天。就WHO「SARS旅遊警示區」而言，台灣全區僅花28天即從名單中除名，為最快速之地區，加上台北市也只有41天，比香港、廣東、北京都快得多。