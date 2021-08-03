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國家人權委員會坦言預算執行率不佳　下半年全面啟動、陸續發表

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲國家人權委員會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立院黨團昨批評，國家人權委員會成立滿一週年，但預算執行率卻不到一半，對此，人權會3日回應指出，部分業務需審慎規劃及研訂配套法制、歷時較長，因此上半年的預算執行率不佳，但從下半年起已全面啟動執行，將會陸續發表。

時代力量立法院黨團2日召開「時力回應國家人權委員會成立一周年」線上記者會，黨團總召邱顯智表示，人權會預算執行率不到一半，不盡理想，這與《國家人權委員會職權行使法》仍未通過有關，監察院應盡快提出相關草案以落實人權會設立初衷，也期許對修憲提出建議。

對此，國家人權委員會3日回應表示，人權會自去年8月1日揭牌成立，被賦予任重道遠的任務，例如對國家人權政策及法令提出建議、對侵害人權案件進行訪查、全國系統性調查及人權教育推廣等，人權會廣泛徵詢專家學者、民間團體等各界之意見，擬訂各項計畫及具體行動方案，據以執行。

人權會指出，人權會關注的議題十分廣泛，例如林水泉君遭提報流氓管訓案、外籍漁工專案報告、兒少安置機構及校園性侵議題之系統性訪查研究、和平醫院封院專案報告、防制酷刑或其他虐待訪視案等。

人權會說明，委員會成立之初，針對上述新定業務的運作機制，例如全國系統性調查、防制酷刑機制、人權受害者協助機制、人權侵害專案之研處、國家人權公約國家報告獨立評估意見等，需審慎規劃及研訂配套法制，歷時較長，因此上半年預算執行率不佳。

不過，人權會強調，下半年起，相關業務已全面啟動執行，並將陸續發表。此外，國際研討會及人權委託研究計畫也規劃於下半年辦理。

人權會表示，為落實人權理念，提供友善環境，使監察院無障礙設施完善，針對辦公廳舍空間設施，例如陳情受理中心的設施、高低落差坡道、走道及廁所等均進行無障礙改善工程，但因監察院為國定古蹟，需符合文化資產保存法相關規定，與一般工程作業不同。

委員會也說，因為監察院空間有限，已無法滿足人權會辦公所需空間及未來發展需求，日前也已選定台北市歷史建築「昭和樓」為可能之辦公處所，並委託建築師事務所辦理修復再利用計畫及管理維護計畫，以研議規劃後續相關工程。

人權會說明，基於無障礙設施改善及辦公廳舍之規劃，是屬監察院秘書處權責，因此將由該處進行後續作業，並無報載支應監察院預算之情事。

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