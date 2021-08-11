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尪和火辣保姆「交纏摟抱」還摸胸！　正宮超嗨拍片：把她當妹妹

@raypo3

The nanny-dad content no one asked for. @lizziinorton @f4ttyd4ddy ##SummerMashup ##fypシ ##thenanny

original sound - Rachel

記者吳美依／綜合報導

外國網友瑞秋（Rachel）在TikTok分享一段影片，丈夫安德魯（Andrew）和23歲保姆莉茲（Lizzie Norton）親暱玩鬧與摟抱，老公甚至一度碰到女方胸部。許多網友認為，這是不恰當的調情與挑逗，她卻堅稱夫妻倆都把保姆當成妹妹，一切都很正常。

影片中，丈夫和保姆在鏡頭前展示肌肉，一邊大笑，一邊輪流把彼此抱起來、高舉到空中，似乎想要「秀肌肉」。接下來，莉茲從遠處跑過來，投入安德魯懷中，被抱起來雙腳騰空時，忍不住開心大笑。▲外國網友瑞秋拍攝老公和保姆的親暱互動。（圖／翻攝TikTok@lizziinorton）

▲外國網友瑞秋拍攝老公和保姆的親暱互動。（圖／翻攝TikTok@lizziinorton）

此影片至今累計720萬次觀看，網友們紛紛警告，瑞秋必須注意丈夫和保姆的關係，不斷否認，只是自欺欺人罷了。也有很多保姆表示，他們絕對不會和僱主做出這種行為。

瑞秋解釋，莉茲原本是大兒子托兒所的員工，之後受夫妻倆聘僱來家裡工作；雖然疫情剛開始時，她必須到公司上班，而遠距工作的安德魯和莉茲都待在家裡，但老公在樓上辦公，保姆在樓下照顧小孩，「沒有多少時間偷偷摸摸」。

▲▼外國網友瑞秋拍攝老公和保姆的親暱互動。（圖／翻攝TikTok@lizziinorton）

▲莉茲深受瑞秋和安德魯信任，受雇到夫妻家中照顧小孩。（圖／翻攝TikTok@lizziinorton）

瑞秋表示，如今夫妻倆恢復正常上班，安德魯總在莉茲抵達前出門，並在保姆下班後才回家，2人很難得見面，因此才會那麼開心。她形容，莉茲的個性非常和善可愛，而且帶著一點傻氣，可以隨意開玩笑，3人也會一起討論生活和感情，「我們都愛死她了」。

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