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星際大戰將開打？時光旅人爆超長流星雨今登場　外星人有預謀到訪

@aesthetictimewarper

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Siren - Filip Lackovic

記者葉睿涵／編譯

短影音平台TikTok近日出現一名宣稱自己來自2714年的時空旅人「@aesthetictimewarper」，並透過影片公開地球即將發生的外星異象與大事。他在影片中指出，2021年8月11日將會出現持續1到2週左右的英仙座流星雨，還有外星人趁亂到訪地球，準備展開一場星際對決。

據《太陽報》報導，一名自稱來自2714年的時空旅人最近指出，北半球將在8月11日出現持續1至2週的英仙座流星雨，而在眾多流星之中，有一顆會顯得與眾不同，因為這是一艘太空船，它載著外星人趁亂來到地球，為接下來的星際大戰「諾齊克」（Nozic War）做準備。

 ▲▼來自2714年的時空旅人宣稱8月11日會出現流星雨，還有外星人趁亂到訪地球，準備展開一場星際對決。（圖／翻攝自TikTok／@aesthetictimewarper）

▲來自2714年的時空旅人宣稱8月11日會出現流星雨，還有外星人趁亂到訪地球，準備展開一場星際對決。（圖／翻攝自TikTok／@aesthetictimewarper）

這名時空旅人並未解釋「諾齊克星際戰爭」的意思，但他曾在其他影片中提及，第一次的諾齊克戰爭將在2025年開打，人類以些微之差險勝，但為此付出了龐大的代價。此外，他也在另外一支影片中指出，外星人將在2023年陸續滲入各國政府，以為2025的諾齊克戰爭做準備。

他的一系列影片上傳後，瞬間吸引了百萬網友的目光，但大部分的網友對「@aesthetictimewarper」的說法都抱持高度懷疑，因為天文愛好者都清楚，英仙座流星雨每一年都會在這段時間出現，而且在它降臨的前後，天空都會出現明亮的火球，看起來就像是外星異象一樣。

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