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爭取健康暨高齡友善城市卓越獎最高榮譽　饒慶鈴披掛上陣

▲台東縣長饒慶鈴親自披掛上陣為台東縣爭取榮譽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴親自披掛上陣為台東縣爭取榮譽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣充滿所有人熱愛的天然、友善及健康元素，台東縣政府今年以縣府團隊名義申請「台灣健康城市暨高齡友善城市獎縣市卓越獎項評選」，台東縣長饒慶鈴11日特別到台北參加第2階段口頭簡報，要為台東爭取縣市卓越獎最高榮譽，她表示，縣府團隊引進醫療團隊提升品質、推動5G遠距醫療服務，打造慢經濟，歡迎大家來到台東慢慢過生活。

衛生福利部國民健康署與台灣健康城市聯盟，為協助各縣市政府推動健康城市暨高齡友善城市，設置「健康城市暨高齡友善城市獎項」，藉由選拔方式，宣導相關健康城市、高齡友善城市議題與成果，以為其他縣市政府推動學習之典範。

台東縣府申請「縣市」組之「卓越獎」評選，歷經第一階段書面審查，選出台東與桃園兩縣市進入今天的口頭簡報，未來評選委員也將到台東進行第3階段實地訪查。

饒慶鈴在簡報中說明，雖然台東具有先天優質自然條件及友善的台東人民，整體的城市環境是很富裕的。但也有相較於西部的不便與困境。例如，台東的土地是全國1/10大，但財政自籌比例全國最低、高齡化人口高達16%，醫療資源短缺且集中在台東市區，「健康不平等」是她及團隊要大力突破改善的地方。

因此，台東縣府團隊從各個面向持續努力，像是致力推動無污染的有機友善農業、支持綠色能源，推動汙水下水道建置等，要永續守護這片難得的淨土。同時，積極鼓勵青年人返鄉、吸引更多人到台東體驗，推動真善美的慢生活，希望以慢經濟來帶動地方產業，也歡迎更多有想法、有行動力的新移民一起攪動台東、打造未來。

在社會福利政策部分，台東擁有全國最多的91站部落文化健康站、也有88處社區關懷據點，我們跨局處營造友善無障礙的據點服務、推廣長者食農保健及體適能增進，提供更完善完整的照顧及陪伴，透過社區參與及協力，讓長輩健康快樂一起變老。

提昇台東縣平均餘命、健康維護等相關議題，是她上任後努力最多的部分，包括引進高醫團隊強化南迴醫療服務、協助台東馬偕通過重度急救責任醫院、擴增專科醫師及人力培訓、推動5G遠距醫療服務，更強化消防救護配備，提升救護車為行動急診室，在電光火石之間搶救生命。

經過2年多的努力，已有初步成效，根據內政部最新公布的全國平均壽命，台東縣為76.5歲，比前1年增加0.17歲，2年來台東平均壽命增加比例全國第4；未來，她會與團隊會持續爭取更多資源挹注及創新作法，讓台東，不只是台東，也創造「東漂吧！現在正流行」，歡迎全國鄉親東漂，來到台東慢慢過生活。


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