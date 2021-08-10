溪水暴漲侵蝕路基　警冒雨戒備維護安全

▲溪水暴漲警方戒護。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局初鹿派出所副所長余勇強、警員盧奕呈執行巡邏勤務時，發現所轄東33線21.2公里處，因連日大雨導致溪水暴漲，路基有遭侵蝕掏空之情況，嚴重影響往來民眾行車安全。

員警見狀，立即通報災害應變中心及卑南鄉公所，並於現場警戒，另以交通錐警示提醒往來人車，民眾對於員警冒雨執勤、維護人民生命安全之辛勞深表感謝。

台東警察分局表示，適逢颱風大雨期間，溪水暴漲，行經河邊道路時，應多加注意道路狀況，小心駕駛，以維護自身安全。

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