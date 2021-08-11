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點燈Light在北町　台東順天宮社造成果展14日晚線上登場

▲台東市順天宮社造計畫成果展，14日晚上7點將於「東台灣．讚」FB粉專採直播方式舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市順天宮社造計畫成果展，14日晚上7點將於「東台灣．讚」FB粉專採直播方式舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「點燈Light在北町」台東市順天宮社造計畫成果展，14日晚上7點將於「東台灣．讚」FB粉專採直播方式舉行，順天書屋孩童們將點亮精心自製的「超時空科技智慧燈箱」，說出老台東的故事；而由社區婆婆媽媽組成的北町女力，也將獻唱防疫期間視訊練習的歌謠合唱成果，邀請大家一起點亮北町，線上共襄盛舉。

台東縣長饒慶鈴表示，順天宮這幾年累積的社造成果，加上社區媽媽志工們的投入參與，為台東市區社造增色不少，不僅融入跨界、跨域、跨齡、跨群的概念，並積極推動青銀共學、科技教育和宮廟文化傳承，更引動大家對地方公共議題的關注，值得鼓勵和肯定，也為今年第1個發表成果的社造點。

文化處說明，整個社會的生命力展現在民眾每天的生活中，台東除了自然環境外，需要深耕文化軟實力，更重要的是培育良好個人素質，才是值得炫耀的事，才是社造追求的最高目標，今年臺東縣社區營造點徵選補助計畫」，總計有11個社區提出申請，總補助金額為新台幣220萬元，補助項目多元豐富。

順天宮社造召集人李小英則指出，這次成果展串聯新生國小美術班與寶桑國小，也特別連結新北市「青山城 SEP 2.0永續教育平台」，打破城鄉距離，讓孩子有更多元的共享學習資源，培育未來具有科技素養的專案實作整合者。

另外，也藉由歌謠合唱練習，集結社區媽媽們組成北町女力，一邊開心唱歌，一邊關心社區的大小事。今年的精彩成果8月14日19:00將於「東談灣．讚」FB粉專上直播：https://ppt.cc/fMb06x ，歡迎鄉親好友線上共襄盛舉，大家一起點亮北町。

順天書屋自2016年開啟學童課後輔導，以及電腦程式語言的學習課程，今年引導學童運用複合媒材製作科技智慧故事燈箱，從探索台東老照片出發，認識在地歷史文化與環境變遷，並融入文化資產相關議題，讓孩童訴說在地的故事，來場跨越時空的對話，將美感與科技教育轉化為生活中人文關懷的藝術行動。

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