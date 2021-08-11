疫情降溫　台東擴大加強交通違規取締

▲疫情降溫，台東縣擴大交通執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局自即日起至8月23日，規劃為期2星期的交通大執法工作，台東縣長饒慶鈴特別到臺東分局慰勉基層員警辛勞。饒慶鈴表示，疫情警戒降至2級且暑假遊客增加，為了守護民眾安全，將加強酒後駕車、超速、違規超車及闖紅燈等重大違規取締，請鄉親配合遵守交通規則。

饒慶鈴首先慰勉警局同仁協助防疫及稽查違規營業場所的辛勞，前幾天盧碧颱風帶來豪大雨，造成太麻里鄉阡仔崙橋等多處道路橋樑預警性封閉，縣警察局配合當地鄉鎮公所實施封閉及管制人員進離；對於警方不畏風雨辛勤執行任務，饒慶鈴也表示感謝，並指示同仁持續提供縣民治安平穩及交通暢順的優質環境。

饒慶鈴表示，隨著疫情警戒降級且餐廳開放內用，民眾外出聚餐機會增加，自今日起展開為期2週交通大執法，也將持續要求警察同仁積極落實酒駕、超速、闖紅燈等交通違規取締，並提醒民眾嚴守交通規則，切勿心存僥倖違規上路。

另外，2021熱氣球嘉年華已於8月9日在池上牧野渡假村正式登場，第2波日期預計8月14日到9月12日移回鹿野高台繼續提供繫留體驗服務，除入口管制與人數總量管制以外，也請民眾配合防疫措施，預估縣內重要道路省道台9線車流將明顯增加，因此縣警局將配合熱氣球活動時段加強交通秩序維護工作，也呼籲用路人共同遵守道路交通安全規則。

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