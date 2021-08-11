疫情降溫別高興太早　柯文哲：完全清零要28天+0才過關

記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊昨天開心「慶+0」，但今天北市又傳出3例確診個案，被質疑是否開心得太早。市長柯文哲說，所以昨天+0我也非常清楚，就是高興一天而已，「如果真的要完全清零，大概要28天+0」。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



柯文哲表示，從過去2個星期，每天不明感染源的確診例還是0到2個，表示社區中還是有潛藏感染源，所以昨天+0我也非常清楚，就是高興一天而已，「如果真的要完全清零，大概要28天+0」。

柯文哲接著說，首都生活圈，如果台北+0、新北沒有，台北不用高興，因為還是會傳過來，倒過來也是一樣，除非都不來台北上班。柯表示，台灣因為高鐵關係，早就變一日生活圈，要真正清零，要達到全島28天+0才算是過關。

柯文哲指出，目前台灣到現在為止，入境在防疫旅館被攔下來的印度變種病毒，大概有50例，「代表哪天不小心，就會被突破」；第二，誰敢保證沒有偷渡？其中有印度變種。柯強調，在交通這麼頻繁的狀態下，不小心還是會被突破。

「結論是這樣，這也是為什麼今天要花一點時間跟大家講美國的狀態。」柯文哲說，先進國家的所作所為可以供參考，所已疫苗打兩劑、讓疫情流感化，然後不管制，讓經濟活動恢復正常，恐怕是最安全的戰略。