莫德納宣布在加拿大設廠！計畫年產3千萬劑mRNA疫苗：可調動產線

▲加拿大工業部長商鵬飛、莫德納執行長班塞爾10日在蒙特婁宣佈，未來莫德納將在加國設廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠疫苗嚴重短缺，其中mRNA疫苗的大廠莫德納坦言因實驗室操作上的失誤，造成疫苗產呈嚴重延宕，先前承諾各國的供貨量勢必只能往後延。而為了保障國內3800萬名民眾每人皆可以接種疫苗，加拿大日前宣布，莫德納已在加國計畫投資數億美元，設立高科技廠房來生產新冠疫苗。

根據《法新社》、《加拿大廣播公司新聞》等外媒報導，加拿大工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）於當地時間10日與莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中共同宣布，雙方已簽署諒解備忘錄（MOU），在未來2年內，莫德納將會前往加拿大設廠，以求能因應全球飆升的新冠疫苗需求。

加拿大與莫德納雙方在聲明中寫道，「未來若爆發新一波茲卡、伊波拉或冠狀病毒，加拿大政府有權決定調動或使用全部生產線，在幾個月以內針對某種病毒生產疫苗，以求保或加拿大國人。」

根據該項聲明，加拿大未來將會從莫達那獲得mRNA疫苗研發技術的使用授權，並確保優先獲得疫苗或藥物。班塞爾承諾，未來加拿大有權要求莫德納調動生產線，以靈機應對隨時出現的新威脅。

報導指出，由於加拿大國內尚未有藥廠可以生產任何一款新冠疫苗，目前在疫苗的需求上仍須仰賴從國外進口，因此加拿大在接種進度上落後其他能在國內生產疫苗的國家，且未來還恐須為某些疫苗追加更多的採購費用。

商鵬飛表示，「世界上的每個國家都想要在國內生產新冠疫苗，這絕非不可對外洩漏的機密！」

不過迄今為止，尚未有消息指出加拿大向莫德納挹注多少資金，新建工廠的選址也還未確定。班塞爾粗估，公司新設備最快能在2024年開始運作，初期可望每年最多生產3000萬劑疫苗，「過去6至9個多月，有數十國與我方接洽設廠事宜，其中加拿大的動作最快。」

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