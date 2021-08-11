　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南美食到議會「快閃」　議長郭信良大表支持

▲愛心總舖師蔡瑞成發起的「出走料理面交快閃」活動，11日中午來到台南市議會，郭信良議長親自出面表達歡迎與支持。（圖／記者林悅翻攝）

▲愛心總舖師蔡瑞成發起的「出走料理面交快閃」活動，11日中午來到台南市議會，郭信良議長親自出面表達歡迎與支持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

集結9家美食業者，由愛心總舖師蔡瑞成發起的「出走料理面交快閃」活動，11日中午來到台南市議會，郭信良議長親自出面表達歡迎與支持，他讚許餐飲業者改變行銷模式，向消費者主動出擊，在防疫期間為大家帶來驚喜。

郭信良議長指出，這幾個月來，因防疫所需，民眾減少到實體店面消費，在餐廳內用也受到許多限制，餐飲美食業者生意慘淡，為了突破現狀，蔡瑞成總舖師聯合臺南市多家餐飲商號，試辦快閃面交取貨活動，希望成功開創新的銷售模式。

郭信良議長說明，為了避免群聚，這次試辦主要以市府及議會員工為對象，透過網路表單預約訂購，在中午時間一次可取得多家業者產品，不僅免去奔波的麻煩，還可享優惠折扣，實在是很貼心的作法。郭信良議長也表達對台南美食的信心，預祝大家打破困境，生意興隆。

蔡瑞成總舖師表示，除了東香台菜海味料理，這次參與的業者還有啵蒡脆餅、拾參馬卡龍、勝杏仁茶專賣、福吉雅手作布丁、恰恰吧蘿蔔糕專賣、豐源上好吃牛肉麵、秉醇烘焙坊手工餅乾專賣店，以及香庭蔬食餐飲機構台南巴克禮店，大家齊心協力，提供消費者多樣化的購物選擇，歡迎民眾多加洽詢選購。

「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
快訊／新北＋6「分布5行政區」　永和再篩出2確診
UA宣布特價！慧眼看中郭婞淳　最低折數出爐
正宮打臉許藍方3大謊言！　「對話＋私密照」完整交給律師
41歲才得子...兒車禍長期臥床求死　父「太愛了」送他走
許藍方道歉曝醫師人夫身分　正宮律師說話了
墜落瞬間曝光！台中巨大天坑「恐怖吞車」　整輛衝進去
LIVE／新北＋6爆「社區群聚」　侯友宜最新說明
第三劑打BNT防Delta？　陳時中：已訂2千萬劑莫德納
快訊／9縣市大雨特報！　「雨勢最猛熱區」出爐
快訊／認了外遇許藍方！　醫師人夫首發聲向老婆道歉
快訊／醫師夫妻817字打臉許藍方！　正宮「私密照非常完整」：
快訊／境外移入增4例「從這3國入境」　均無症狀確診
快訊／北市增2確診足跡　搭捷運到過「這3站」
快訊／台中出現「巨大天坑」！　轎車整台栽進洞裡
九把刀岳母「打完AZ」4天後過世　陳時中回應了
五倍券可繳學雜費　紙本、數位皆可收
莫德納二度延遲！比照郭董出國追疫苗？　陳時中回應了
Delta入侵大陸「已百例確診」　陳時中：數字應該比報出來高
106萬人想打高端　陳時中初估第六輪「至少60萬劑」
人夫警勾纏菜鳥小女警！潑綠茶逼下跪　她嚇到4壯漢護駕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大竹交流道青埔高架跨越橋2025通車　省20分鐘！假日免狂塞

TBC台灣寬頻拿下金視獎5大獎　群健有線電視獲最佳系統躍進獎

台南美食到議會「快閃」　議長郭信良大表支持

解決20年交通難題　竹市建功國小通學步道完工

點燈Light在北町　台東順天宮社造成果展14日晚線上登場

疫情降溫　台東擴大加強交通違規取締

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

南投縣推祖孫共廚拿好禮名額秒殺　資深阿公林明溱親下廚代言

嘉明湖步道開放囉！限額限梯次+限時　通舖型山屋仍禁住

日曬雨淋20年有倒塌危險　台東森林公園入口原木地標將拆除

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

大竹交流道青埔高架跨越橋2025通車　省20分鐘！假日免狂塞

TBC台灣寬頻拿下金視獎5大獎　群健有線電視獲最佳系統躍進獎

台南美食到議會「快閃」　議長郭信良大表支持

解決20年交通難題　竹市建功國小通學步道完工

點燈Light在北町　台東順天宮社造成果展14日晚線上登場

疫情降溫　台東擴大加強交通違規取締

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

南投縣推祖孫共廚拿好禮名額秒殺　資深阿公林明溱親下廚代言

嘉明湖步道開放囉！限額限梯次+限時　通舖型山屋仍禁住

日曬雨淋20年有倒塌危險　台東森林公園入口原木地標將拆除

樂天桃猿還想爭冠戰富邦　運彩看好桃猿

NCC同意廖麗生任中天電視新董事長　陳清河任外部董事

35種中藥熬滷彈牙軟嫩　台中「可口牛肉麵」入選必比登

不到一年就小改款　BMW iX3電動休旅最快9月登場

從腳底慢慢往身上爬⋯啦啦隊女神Yuri「遭色鬼壓床」

快訊／新北＋6！永和某社區再增2例　匡列254人居家隔離

胡瓏貿、吳永盛CBA旅外回歸　台職籃戰場星度飆升

Google新推2款Titan安全金鑰！支援NFC功能　停售藍牙型號

郭婞淳慧眼贊助商UA宣布特價！最低75折　還捐贈基層運動員

大竹交流道青埔高架跨越橋2025通車　省20分鐘！假日免狂塞

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

疑水利工程掏空路基　斗六市巷弄嚴重塌陷封路管制

嘉明湖步道有條件解封　通舖型山屋仍禁住

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

總統勘災　張麗善遞「四大訴求替提案書」

金門議長追「自購疫苗進度」籲縣府：應積極爭取

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

警查出身分送返家　雲林翁露笑容比讚

三和國小食農教育　小農夫體驗割稻、紮草人

台南環保局人機總動員防天狗熱

有倒塌危險！台東森林公園原木地標將拆除

新北中元普渡規模縮小　宮廟供品助弱散播愛

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

更多熱門

相關新聞

台南環保局人機總動員防天狗熱

台南環保局人機總動員防天狗熱

兩波豪大雨，環境大受影響，台南市多處傳出積淹水，環保局為在第一時間恢復市容整潔，每每雨勢稍歇即出動人機整頓環境、噴藥，積淹水較嚴重區域更是加強再加強，7月29日至8月10日已動員2361人次、砲霧塔消毒車、消毒車33輛次、總消毒面積約2個台南公園面積、清除積水容器8,263個及清除廢棄物46.1公噸。

慶祝父親節　移工爸的回家路如此遠

慶祝父親節　移工爸的回家路如此遠

金門議長追「自購疫苗進度」籲縣府：應積極爭取

金門議長追「自購疫苗進度」籲縣府：應積極爭取

黃偉哲加碼抽汽車現金

黃偉哲加碼抽汽車現金

蘇貞昌視察台南三爺溪治水成果

蘇貞昌視察台南三爺溪治水成果

關鍵字：

台南美食議會快閃郭信良

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面