台南美食到議會「快閃」　議長郭信良大表支持

▲愛心總舖師蔡瑞成發起的「出走料理面交快閃」活動，11日中午來到台南市議會，郭信良議長親自出面表達歡迎與支持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

集結9家美食業者，由愛心總舖師蔡瑞成發起的「出走料理面交快閃」活動，11日中午來到台南市議會，郭信良議長親自出面表達歡迎與支持，他讚許餐飲業者改變行銷模式，向消費者主動出擊，在防疫期間為大家帶來驚喜。

郭信良議長指出，這幾個月來，因防疫所需，民眾減少到實體店面消費，在餐廳內用也受到許多限制，餐飲美食業者生意慘淡，為了突破現狀，蔡瑞成總舖師聯合臺南市多家餐飲商號，試辦快閃面交取貨活動，希望成功開創新的銷售模式。

郭信良議長說明，為了避免群聚，這次試辦主要以市府及議會員工為對象，透過網路表單預約訂購，在中午時間一次可取得多家業者產品，不僅免去奔波的麻煩，還可享優惠折扣，實在是很貼心的作法。郭信良議長也表達對台南美食的信心，預祝大家打破困境，生意興隆。

蔡瑞成總舖師表示，除了東香台菜海味料理，這次參與的業者還有啵蒡脆餅、拾參馬卡龍、勝杏仁茶專賣、福吉雅手作布丁、恰恰吧蘿蔔糕專賣、豐源上好吃牛肉麵、秉醇烘焙坊手工餅乾專賣店，以及香庭蔬食餐飲機構台南巴克禮店，大家齊心協力，提供消費者多樣化的購物選擇，歡迎民眾多加洽詢選購。

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