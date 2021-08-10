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疫苗存量告急！金門議長追「自購疫苗進度」…籲縣府：應積極爭取

▲▼金門縣政府。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣議長洪允典及議員們關切地方自購疫苗進度，並呼籲縣府應積極爭取。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

國內疫苗持續施打，尤其在6、7月時更是實施擴大接種政策，金門地區也於4日起開放18歲以上縣民與外籍人士接種疫苗，然而預計接種第二劑的鄉親即將於8月底湧現，但疫苗不足的問題持續存在。對此，金門議長洪允典十分關切地方自購疫苗進度，呼籲縣府應積極爭取。

金門縣議會議長洪允典指出，縣府曾於5月18日向中央喊話，提出希望能自對岸取得國際認可之合法疫苗一事，對於相關作業是否有新進展，洪議長深表關切，並強調目前民間採購疫苗已有解，呼籲縣府應積極爭取！

議會指出，疫苗快見底，除了優先施打的1~3類對象，第二劑尚未能接種完畢外，眼見其餘類別的接種對象，以及地區長輩第二劑接種時間又快到來，但疫苗存量告急的問題卻遲遲無解，雖中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，施打時間須依據疫苗到貨情形做滾動式調整，有可能再延長施打時間。對此大家憂心忡忡，畢竟延長第二劑接種時間，疫苗保護力恐受影響！

▲▼金門縣政府。（圖／記者林名揚翻攝）

根據金門縣衛生局截至8月9日統計資料顯示，目前地區疫苗剩餘量僅約830瓶，遠遠不及需求。議長洪允典認為地區疫苗的不足縣府應化被動為主動，且根據最新報導指出，民間採購新冠疫苗已有解：「美國食品藥物管理局傳出今年9月將讓 BNT 疫苗取得正式藥證，莫德納也已提出藥證申請。若未來此類新冠肺炎疫苗取得正式藥證、不再僅限於緊急授權，政府將不能限制民間購買疫苗」。因此，地方政府可委託藥商依據藥事法第48-2條規定，檢送完整資料向衛生福利部食品藥物管理署申請疫苗專案輸入許可。

有關金門縣自對岸取得國際認可之合法疫苗一事，洪議長呼籲縣府儘速付諸實質行動，並公開、透明讓大家了解採購疫苗的最新進度，讓鄉親安心，認為唯有足夠的疫苗、全面完整接種兩劑疫苗，才是對抗疫情的有效解方，百姓生活才能回歸正常！

▲▼金門縣政府。（圖／記者林名揚翻攝）

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