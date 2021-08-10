雨後大清消　台南環保局人機總動員防天狗熱

▲兩波豪大雨，環境大受影響，台南市多處傳出積淹水，環保局動員2361人次、砲霧塔消毒車、消毒車全力清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兩波豪大雨，環境大受影響，台南市多處傳出積淹水，環保局為在第一時間恢復市容整潔，每每雨勢稍歇即出動人機整頓環境、噴藥，積淹水較嚴重區域更是加強再加強，7月29日至8月10日已動員2361人次、砲霧塔消毒車、消毒車33輛次、總消毒面積約2個台南公園面積、清除積水容器8,263個及清除廢棄物46.1公噸。

市長黃偉哲表示，台南市已有4例日本腦炎個案，目前又是登革熱好發時節，二者傳播媒介都是蚊子。雨後積水、積水容器多，稍不注意就會形成孳生源，請市民朋友雨後務必徹底由內而外的檢視自家環境，盡可能將積水處清除，配合市府各項防疫政策，才能降低蚊媒傳染病的發生。

連日豪大雨，地面泥濘鬆軟，許多區域消毒車輛難以進入，環保局清潔人員整理、消毒環境加倍辛苦。蔡姓清潔人員說，趁下雨空檔整理環境，穿雨衣、雨鞋，揹負著數10公斤的消毒機具走在濕滑鬆軟的地面，只能以步步為營為形容，但偶而還是會滑倒，箇中滋味只有當事人才知道阿。不過，看到環境在自己與同仁們努力下，漸漸恢復，倒也有一種成就感。

環保局長謝世傑表示，雨後整理環境、外加清消，除了殺菌外也可殺滅新冠肺炎病毒，市民朋友在家也可自行消毒，可購買坊間市售家用漂白水，依標示適當稀釋（例：1份漂白水加49份水稀釋）進行室內外消毒，但要記得清理時戴上口罩、穿著防水靴及防水手套，避免清理淹水後髒汙時誤觸髒汙水或被尖銳的生鏽器物割傷造成感染。

環保局提醒雨後戶內外積水容器，易成為登革熱病媒蚊最佳孳生源溫床，市民朋友雨後務必巡視居家環境水桶、花盆底盤、瓶杯碗、尤其需注意屋簷排水溝易阻塞等積水容器清除，防止登革熱登革熱病媒蚊孳生。

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