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振興經濟台南準備好了！　黃偉哲加碼抽汽車現金

▲台南市長黃偉哲指出，市府已率先整合各局處，擬定多項好康加值加碼優惠措施，歡迎全國民眾大家踴躍來台南消費、振興經濟，一起活絡地方商機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，市府已率先整合各局處，擬定多項好康加值加碼優惠措施，歡迎全國民眾大家踴躍來台南消費、振興經濟，一起活絡地方商機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日下午向民眾預告，針對行政院即將推出的振興方案，市府已準備好迎接振興商機，目前各單位已擬定多項好康加值加碼優惠措施，涵蓋觀旅、農業、文化、經發等類別，還有抽汽車、現金等，「振興券到台南消費有購讚」，屆時歡迎全國民眾大家踴躍來台南消費、振興經濟，一起活絡地方商機！

台南市長黃偉哲表示，台南市購物節去年已經創下了66億的佳績，今年希望能夠再衝一波，因此對於行政院即將推出的振興方案，南市府將會加碼配合，推出振興加值，更要號召各界組成振興台南隊，進一步整合與加碼，等中央宣布啟動相關的振興措施，台南就會在第一時間同步啟動振興加碼措施，希望大家踴躍來台南消費。

▲台南市長黃偉哲指出，市府已率先整合各局處，擬定多項好康加值加碼優惠措施，歡迎全國民眾大家踴躍來台南消費、振興經濟，一起活絡地方商機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局長郭貞慧表示，在去年的振興中，台南取得了蠻亮眼的成績，今年將整合觀光的業者，包括古蹟、休閒農場、各店家、旅宿業者，希望大家團結一起參與「台南振興有夠讚」，能夠再一次創下振興佳績。

郭貞慧局長在報告中指出，除了台南購物節會有店家的優惠，另外，今年有一個比較特殊的亮點，跟旅宿業者現在也正在盤點，一起加入這個住宿買一送一，也就是說台南人不怕你來住，就怕你不來 ，有台南的文化、古蹟的門票及熱門商品的一個套裝，有很多神級的商品，還有休閒農場優惠，希望讓大家都能夠很開心的消費，很開心的拿獎。

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