蘇貞昌視察台南三爺溪治水成果　黃偉哲交出亮眼成績單

▲行政院長蘇貞昌，與台南市長黃偉哲等人，一同視察台南三爺溪排水，驗收台南的治水成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



行政院長蘇貞昌10日與台南市長黃偉哲、行院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、政務委員羅秉成、水利署長賴建信，以及台南市立委王定宇、林宜瑾、陳亭妃，市議員郭鴻儀、杜素吟等人一同視察三爺溪排水，驗收台南的治水成果。

蘇貞昌院長指示經濟部水利署，須提前於2022年底前完成全部工程，以改善該排水沿岸淹水情形，並期盼中央與地方攜手合作順利度過汛期挑戰。蘇貞昌院長表示，治水首要任務在保障人民生命與財產安全，「前瞻基礎建設計畫縣市管河川及區域排水整體改善計畫」特別預算，沒有中央與地方之別，必須採取最有效的治水策略，並從國土規劃與綜合治水的角度著手；這項重要水患治理工程，也凸顯地方與中央密切合作，共同努力下之具體成效。





台南市長黃偉哲表示，感謝中央政府的前瞻計畫超前部署，核定台南地區多項重大治水建設，辦理排水整治、新闢滯洪池、抽水站新建及雨水下水道等建設，共計投入約108億元，也感謝歷任市長一棒接一棒接力整治，包含賴副總統及李秘書長都出力甚多，讓治水工程不間斷，也讓台南整體治水防洪計畫更臻完善，有效改善台南地區淹水威脅，為中央與地方合作整治水患，樹立良好典範。





三爺溪排水是台南市重要區域排水，為二仁溪下游段之主要支流，集水區位於台南市永康區、仁德區、歸仁區及安南區等地區，主要淹水原因除二仁溪水位暴漲及三爺溪排水宣洩不及所造成外，加上仁德地區多處地勢低窪，排水路坡降平緩及通水斷面受土地利用限制無法擴寬，造成排水宣洩困難導致淹水災害。



水利局長韓榮華說明，各項改善工程，在今年的幾波降雨中已陸續發揮成效且淹水面積大幅減少，由2012年的1576公頃（0520鋒面），到2018年的217公頃（0823豪雨）再到2021年89.7公頃（0731豪雨），幾處以往常遭人詬病的易淹水地區，均展現亮眼成果，例如今天現勘的仁德區中華醫大、永康區崑山科大及西灣里社區一帶、安南區安中路與同安路口、後壁區蘭花園區、北門區舊渡子頭社區及北馬社區、將軍區溪墘寮社區…等處，除了未有明顯積淹水災情外，也獲得市民朋友的一致肯定，顯示這幾年來各項整治及應急工程已有成效，也代表中央的補助是有價值的。





水利局接續說明，台南整體治理工程尚未完成，尤其是內水整治，仍有89.7公頃的淹水區域，且部分落在人口密集區及交通要道，需要進一步進行整治，亟需辦理案件包含區域排水治理，如總爺排水、東北勢排水…等，新建滯洪池，如新市區看西排水周邊5號、6號滯洪池，抽水站工程，如麻豆K幹線抽水站工程及雨水下水道建設工程，如永康區永華路DA幹線…等案，共計34件，經費約64.5億元，仍需中央單位大力挹注經費使治水成效能更加提升。





黃偉哲市長最後表示，治水沒有最好，只有更好，再一次感謝蘇貞昌院長來台南視察排水整治情形並撥補經費協助台南治水，南市府會持續投入各項治水改善工作，希望院長及各單位能夠支持各項工程經費，加速改善台南水患問題，讓中央與地方充分合作，免除淹水噩夢，促進地方繁榮發展。

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