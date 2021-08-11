開車輾碎腳趾、押公墓灌水　竹聯捍衛隊萬華會長酷刑一籮筐

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，1名男子平時以竹聯幫成員自居，從2020年起，不但將人押往公墓強灌6公升的水，甚至開車衝撞被害人，造成對方腳趾骨折，隔天再將人押往泰山毆打；另外，又前往環南市場自治會翻桌嗆聲。

警方調查，30歲的陳姓主嫌平時以竹聯幫捍衛隊萬華會會長自居，主要混跡萬華、蘆洲等地，警方10日前往陳嫌位於蘆洲住處搜索，並陸續逮捕6名共犯，最後7人依《組織犯罪條例》、恐嚇取財、妨害自由、傷害、殺人未遂送辦。

▲竹聯幫捍衛隊萬華會陳姓會長，涉嫌暴力討債，甚至到環南市場自治會翻桌嗆聲。（圖／記者邱中岳攝）

警方指出，在2020年1月份，陳嫌借2萬元給被害人，每個月要還8千元的利息，被害人付不出來，只能四處躲藏，陳嫌等人在汐止大同路將人押往公墓，甚至強逼被害人喝下6公升礦泉水。

再者，陳嫌等人因與另名被害人有車輛買賣糾紛，竟然先在2021年6月中旬凌晨2時許，開車衝撞被害人，造成被害人腳趾頭骨折，陳嫌等人仍不罷休，還在隔天前往內湖成功路二段堵被害人，將人強押至新北市泰山區偏僻空地，持棍棒痛毆對方。

▲捍衛隊萬華會陳姓會長，涉嫌開車衝撞被害人，導致腳趾骨折，甚至還在隔天將人押走痛毆。（圖／記者邱中岳攝）

最後，陳嫌等人因要承包環南市場部分工程遭拒，在2021年1月中旬，早上10時許前往自治會理論，陳姓主委表示「無法作主」，陳等人隨即在自治會內翻桌嗆聲。

▲竹聯幫捍衛隊萬華會陳姓會長等7名幫眾落網，警方查獲2把空氣槍以及棍棒等證物。（圖／記者邱中岳攝）

北市刑大偵七隊在10日上午前往攻堅，最後搜出棍棒、手機、2把模擬槍以及本票等證物，目前也呼籲被害人踴躍出面指認，避免有更多人受害，更強調面對黑幫份子滋擾北市治安，也將持續打擊。

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