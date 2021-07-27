屁孩上銬進警局沒在怕　拘留室牆上囂張刻字「明仁」糗了

▲年輕黑幫成員因案被逮捕到萬華分局暫時拘留時，竟拿硬幣在牆上刻字破壞公物。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫明仁會年輕成員因懷疑遭人黑吃黑，涉嫌在今年初押人到台北市萬華水門外逼簽本票，警方獲報將涉案成員8人都逮捕到案，沒想到其中蔡姓、鄭姓男子絲毫沒在怕，不但在警局拘留室內嘻笑，還用硬幣在牆上刻下「明仁」字樣，還幫同夥簽上大名，結果蔡、鄭涉嫌暴力討債部分不起訴，另因毀損警局牆壁被起訴。

本案起因於楊姓男子介紹友人去詐騙集團當取款車手，結果楊男的朋友被車手團懷疑黑吃黑，暗槓詐騙不所得，車手團約楊男1月22日深夜見面解決「債務」，再把楊男載到長順街水門外的棒球場，逼楊男幫朋友簽下3張40萬元的本票，然後要楊男打電話要親人交錢。

萬華分局警方獲報，在隔天凌晨逮到許姓男子為首的8名年輕嫌犯，查扣棒球棒、本票等物證，並帶回警局逐一訊問製作筆錄，沒想到這群有黑幫背景的年輕人，在警局拘留室內毫不擔心留下前科紀錄，19歲的蔡姓男子和23歲的鄭姓男子還閒著無聊，用硬幣在牆上刻字，其中1人刻下自己的幫派「明仁」字樣，另1人則是幫同夥留下大名。

結果這群人涉嫌暴力討債的犯行，分別因為部分被告否認到過水門外討債現場、或被害人聲稱沒有遭到恐嚇、限制行動自由等證詞，全部都以罪嫌不足等理由，處分不起訴，僅有大膽在警局刻牆留字的蔡男和鄭男，被檢察官依毀損罪提起公訴，並聲請法院簡易判決處刑。

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