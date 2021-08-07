環南市場走過疫情風暴　柯文哲偕陳佩琪拖菜籃採買力挺

▲台北市長柯文哲陪同陳佩琪買菜，視察環南市場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市的環南市場日前爆發嚴重群聚感染事件，經中央與地方協力處理，才順利解除警報。台北市長柯文哲7日一早也陪同夫人陳佩琪前往環南市場買菜，展現力挺攤商的態度；柯說，今天來除了陪陳佩琪買菜，另一方面是順便來幫環南市場的攤商們加油打氣。



柯文哲強調，現在全台灣最安全的地方就是環南市場，因為不但工作人員100％打過疫苗，又多次清消，因此他可以掛保證，環南市場現在是全台灣最安全最乾淨的市場。



拎著環保袋逛市場的陳佩琪則笑說，之前在疫情三級警戒時，配合市場分流措施，都只能周日上菜市場買菜，好久沒能在周六買菜，所以今天很開心來環南市場，當然也是來這邊幫萬華的市民朋友還有環南市場的攤商們加油打氣，非常感謝林勝東會長的邀請安排。

陳佩琪說，柯文哲平常喜歡吃素食，所以如果他有在家裡吃飯，就會幫他準備很多青菜，其實上市場都是看到什麼喜歡的就買，加上今天有「搬運工」在，所以她今天放心的買了許多葉菜類，包括柯文哲喜歡吃的豆皮；另外兩個孩子需要補充蛋白質，在林會長的介紹下，買了雞肉和一把蒜頭，準備中午做蒜頭雞湯。



陳佩琪表示，環南市場的種類豐富又新鮮，而且就像柯文哲說的，在自治會長林勝東的帶領下，環南市場的員工不但都造冊打過疫苗，而且定期要做PCR篩檢，不會輸給醫院的管控，所以是全臺灣最安全的市場，希望市民朋友多多利用周末假日來環南市場採買。



陳佩琪也提醒，一般的家庭主婦可以利用週間的時間來採買，職業婦女就利用周末假日來買，而且一次買足，多幫環南市場的攤商們加持打氣。



記者詢問倆人的的感情是否回溫？陳佩琪笑回至少沒有再冷戰了，所以柯市長今天才願意來當她的搬運工。她也很感謝媒體朋友昨天送給柯市長的生日蛋糕，昨晚他們有一起享用。