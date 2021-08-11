蘇貞昌報告5倍券規劃　蔡英文指示：要更便民、發揮更大效益

▲行政院長蘇貞昌上午向總統蔡英文報告5倍券規劃事宜。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

5倍券將在近期上路，行政院長蘇貞昌11日與總統蔡英文會談相關規劃。政院發言人羅秉成表示，今天會談是總統與院長的例行性會議，行政院就紓困及振興方案向總統進行報告，總統與院長並就疫情狀況和政情發展充分交換意見。

羅秉成表示，總統在會中請行政團隊考量今年疫情的狀況，以去年3倍券的成功經驗為基礎，就5倍券的振興政策，提出更加完善的計畫；總統也請行政團隊，持續與各界及立法院黨團進行溝通，讓振興方案能夠做得更好、更便民、讓5倍券發揮更大效益。

本土疫情趨緩，行政院規劃推出5倍券，讓民眾以1000元換5000元，進一步振興國內經濟與受創產業。據了解，5倍券計畫將在中秋節前夕上路，效期持續到明年春節，盼在下半年一舉帶動中秋、聖誕、春節等重大節日的消費力。

由於今年台灣本土疫情比去年嚴重，因此政院規劃更大幅度的振興方案，從過去1000換3000提升到1000換5000。另外，此次的五倍券一套10張，面額新增1000元，在張數方面分為3張1000元、2張500元、5張200元。比照國幣防偽等級，由中央印製廠印製。