葉元之狠批蘇貞昌力推五倍券　「享受指鹿為馬的快感」

▲葉元之臉書批評振興券。（圖／翻攝葉元之臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院研擬發放振興5倍券引發朝野爭議，新北市議員葉元之11日於臉書發文，狠批蘇貞昌就是趙高，力推5倍券是在享受「指鹿為馬」的快感。

葉元之認為，蘇貞昌宣傳3倍券的說法漏洞百出，行為與趙高顛倒是非「指鹿為馬」無異，他表示，蘇貞昌面對5倍券爭議時，廢話連篇、跳針重複去年3倍券大成功創造經濟效益，但審計部早就已經打臉，指出3倍券創造千億經濟效應的說法，沒有資料可以佐證。

葉元之強調，蘇貞昌的說法是去年使用數位3倍券民眾的平均消費，再乘以所有3倍券領用人數推估的，但綁定數位3倍券的人，很多都是平常該花什麼就花什麼，並沒有因為多領了這個消費券，就多花一毛錢，這些人本來就有的消費跟3倍券應無關係，不能算成3倍券的經濟效益。

日前，葉元之也曾以晉惠帝比喻蘇貞昌，表示蘇貞昌發5倍券不發現金是不知民間疾苦的行為，也認為蘇貞昌支持發放現金是因為他「坐領高薪，出門有公務車可坐，身邊又一堆人伺候」、「他拿到錢，是有可能存起來的」。

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