蘇貞昌不甩綠委堅推5倍券　國民黨宣傳車上路喊發現金、要疫苗

▲國民黨舉行「為人民請命！『發現金、要疫苗』宣傳車上路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情衝擊國內經濟，行政院研擬發放振興5倍券，但除有民進黨派系正國會立委陳亭妃等8人發布聯合聲明反對外，民進黨立委高嘉瑜、王美惠也陸續拋出直接發現金的主張。國民黨表示，審計部已經徹底打臉行政院聲稱去年7月發放三倍券有1千餘億元的效益，根據其報告，該效益評估欠缺嚴謹，且缺乏消費端調查資料。

國民黨今（11）日啟動由革實院規劃發起的「發現金、要疫苗」宣傳車活動，以大型LED螢幕呈現台灣高度民意希望紓困發現金、防疫要疫苗的影片，透過宣傳車繞行市區、不定時行經行政院的方式，大聲吶喊人民的訴求，讓民進黨的當權者能感受到國人對於蔡政府怠惰與顢頇的不滿。

國民黨表示，根據國政基金會民調顯示，超過六成六（66.1%）民眾支持全民普發現金紓困；《蘋果新聞網》民調顯示，八成二（82.3%）民眾希望普發現金；《TVBS新聞網》網路投票顯示，有九成三(93%)網友希望振興券直接發現金。此外，多位執政黨民代也感受基層民意的需求，紛紛建議蔡政府發現金，但蔡政府仍固執己見、罔顧民意，堅持發放耗費時間、經費的五倍券。

國民黨表示，蘇貞昌宣稱「限期使用比現金好，一定有刺激效果」，但審計部已經徹底打臉行政院聲稱去年7月發放三倍券有1千餘億元的效益，根據其報告，該效益評估欠缺嚴謹，且缺乏消費端調查資料。

國民黨強調，蔡英文總統曾說與政府溝通，「第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」但很顯然總統蔡英文聽不見人民要疫苗、發現金的心聲。

因此，國民黨站出來為民意發聲、替人民請命，啟動「發現金、要疫苗」宣傳車，每日繞行市區，且不定時行經行政院，以大型LED螢幕呈現台灣人民當前因為疫苗不足、紓困不力之下，生活上的不安定感與危機感，讓蔡政府深刻感受到人民的吶喊與怒吼，希望蔡政府能順應民意，助台灣人民早日脫離疫情，回復正常生活。