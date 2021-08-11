他離奇吞下「車鑰匙」噎死！衝超市哭喊求救　竟遭誤認奧客轟出去

▲一名荷蘭男子前往西班牙度假，卻不慎被車鑰匙噎死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

西班牙巴塞隆納（Barcelona）發生離奇意外，一名37歲荷蘭籍男遊客不慎吞下汽車鑰匙，驚慌地前往超市求救，但卻沒有人聽得懂他在說些什麼，甚至被誤以為是鬧事的「奧客」轟出大門，雖然最後順利送醫，卻仍不幸身亡。

當地媒體引述目擊者說法報導，男遊客5日晚間10時15分走入超市求救，卻嚇壞員工及顧客。他「明顯處於興奮狀態，引發爭執與混亂」，因此被保全趕出去，稍後更遭員警制伏，未料才剛踏出商場便昏倒在地。

醫護抵達現場後，接手員警的急救工作，卻發現男遊客喉嚨裡卡了一支汽車鑰匙，趕緊設法將異物取出，並且前往附近的聖十字聖保羅醫院（Sant Pau Hospital）。據悉，男遊客一度情況穩定，卻仍於隔（6）日凌晨2時15分不治。

據悉，男遊客與家人前來西班牙度假，住在超市附近的一間旅館內。警方目前已經展開調查，釐清死者為何會讓汽車鑰匙卡入喉嚨，而延誤就醫的原因究竟是語言不通，還是因為喉卡異物導致口齒不清。另外，荷蘭領事館已經獲知此事，相關單位也正在協助死者家庭處理後續事宜。

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