學校晚餐吃饅頭！7歲童吞下倒地慘死「口鼻滲血」　救護員爆衝趕到仍救不回

▲7歲男童吃饅頭噎死。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南許昌市一名7歲男童李超（化名）日前在學校吃晚餐時，被饅頭噎到不幸喪命。據目擊者透露，校醫未在第一時間親自施救，而是指導另一名老師救人，引發外界質疑。對此，該校宣傳處一名工作人員委屈回應，孩子體重超過60公斤；女校醫又瘦又小，根據哈姆立克法，根本抱不動孩子。

據《新京報》報導，9日，許昌男童李超在宇華實驗學校內發生意外，經搶救無效身亡。許昌市人民醫院出具的《急診搶救記錄》顯示，事發當日，120到達學校時，李超已無生命體征，口腔、鼻腔可見明顯出血；搶救時，醫生從孩子咽喉部取出饅頭異物，判斷疑因窒息猝死。

李超的小姨稱，9日18時10分，學校給家長打電話說，孩子被饅頭噎到了，「說情況有點不好，通知（家長）去醫院，但家長到醫院後被告知，孩子到醫院時已經瞳孔發散。」當然21點58分，男童臨床宣告死亡。

▲搶救記錄。（圖／翻攝自新京報）

家屬表示，聽李超的同學稱，孩子被噎到後，「校醫未在第一時間親自施救，而是指導另一名教職人員採取『抱起擠壓』的方式救人。」事發後，校方提出給予家屬20萬元人民幣（約新台幣83萬元）的補償，但家屬並未接受。

宇華實驗學校宣傳處一名工作人員稱，校醫是女性，且身材矮瘦，根據相關施救方法，根本抱不動孩子。對此，許昌魏都區教體局也表示，因李超體重較大，校醫無法將其抱起做擠壓動作。同時，魏都區教體局稱，校方的施救措施是否科學合規仍待調查。

許昌市教育局18日稱，目前警方已經介入調查。

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