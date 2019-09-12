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他吃午餐「咕嚕」一口吞肉...下秒滑進氣管遭噎死！　寡妻悲痛求償卻敗訴

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▲▼老人,年長者,吃,飲食,用餐,麵包,孤獨,年老。（圖／翻攝自pixabay）

▲張姓老翁在長照中心用餐，卻不慎遭噎死，其妻事後提告求償，卻敗訴。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／新北報導

張姓老翁入住新北一間老人長照中心，卻在吃飯時被一塊2.5公分的肉塊噎住喉嚨，當場呼吸困難失去心跳，救後成了植物人，住院9個月後離世。事後，張翁的妻子主張長照中心應提供細碎、流質等食物給丈夫吃，認為蘇姓負責人應負過失責任，求償157萬元，但新北地院認為張翁平時能自行進食，並對餐點無特別要求，長照中心也沒有延誤就醫，因此判張妻敗訴。

判決書指出，張翁2017年1月30日中午12時許在長照中心用餐時，不慎遭到1塊2.5公分大的肉塊噎住，導致他呼吸困難，並失去呼吸心跳，經送醫搶救後，因長時間腦部缺氧，成了植物人，並在同年10月28日死亡。

張妻事後對長照中心提告求償，認為蘇姓負責人明知新北市政府有規定，長照中心提供食物質地應符合服務對象的生理需求，例如細碎、軟質、流質、管灌等食物，但卻提供固體食物給張翁吃，害他被噎到後死亡，因此蘇姓負責人應該負起相關責任，求償醫療、看護、喪葬、精神慰撫金共157萬6826元。

然而，蘇姓負責人到庭後辯稱，張翁是自行進食時發生食物哽咽，進而引發缺氧性腦病變，最後成了植物人，而刑事部分已經做出不起訴處分，就代表自己並沒有任何監督不周而有業務過失的情形，且張妻求償為負舉證責任，因此訴請駁回。

此外，長照中心的護理師及看護也出面證稱，張翁在案發前可以自行推輪椅去想去的地方，也可以自行表達有何處不舒服，更可以自行進食、飲水。事發當天，看護發現他臉色慘白後，也立刻就對他進行CPR，急救人員也表示，當時張翁已無意識，口中也未查到異物，直到到院後，醫生進行插管才發現呼吸道有肉塊。

法官審理後認為，長照中心發現張翁異狀後，一直到送醫急救的過程中，並無處置不當或是遲滯情形，且社會局的評鑑指標是指，食物質地應該符合服務對象的生理需求，而不是硬性規定應一律提供細碎軟質、流質、管灌等食物，再加上張妻自己也說，張翁可自行用餐，且對餐點無特殊需求，完全按照中心規定，因此認定長照中心並無過失，判張妻敗訴。全案可上訴。

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