　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「葡萄噎死童」爸媽嚇壞　消防局開嬰兒CPR課程還附貼心托育

▲「葡萄噎死童」爸媽嚇壞　消防局開嬰兒CPR課程還附貼心托育。（圖／新竹縣消防局提供）
▲消竹縣消防局緊急拍攝成人、1歲以上、1歲以下嬰兒版CPR影片，放上網路做教學，避免憾事再發生。（圖／新竹縣消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

前天晚間尖石鄉發生一起幼兒食用葡萄，造成異物梗塞意外身亡的不幸案件，引起社會一陣恐慌，尤其是家有嬰幼兒的家長更是擔憂意外發生時不知道該如何處理，新竹縣消防局除了緊急拍攝異物梗塞排除的哈姆立克法教學影片，放上新竹縣政府消防局臉書youtube頻道供民眾學習外，消防局長孫福佑更立刻指示業務單位於2月4日辦理嬰兒幼急救課程。

消防局此次拍攝的影片由消防局資深教官李均祈負責示範，分別是1歲以上、1歲以下以及成人版哈姆立克教學，為求真實，還找來同仁的2歲女兒擔任模特兒，影片28日晚間11時放上網路，截至29日中午為止，3支影片共有4390轉發分享、536則留言，其中1歲以上的女童版最受關注，觀看人數，高達13萬次，並持續增加中，而留言者除了表示影片實用、轉發給親友學習外，對於女童淡定配合的模樣也紛紛表示好可愛。

▲「葡萄噎死童」爸媽嚇壞　消防局開嬰兒CPR課程還附貼心托育。（圖／新竹縣消防局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼消防局此次拍攝的影片由消防局資深教官李均祈負責示範，分別是1歲以上、1歲以下以及成人版哈姆立克教學，為求真實，還找來同仁的2歲女兒擔任模特兒。

▲「葡萄噎死童」爸媽嚇壞　消防局開嬰兒CPR課程還附貼心托育。（圖／新竹縣消防局提供）

緊急救護科長劉彥承表示，2020年消防局接獲7歲以下心肺功能停止（OHCA）救護共有14件，其中9件是1歲以下嬰兒，OHCA原因不明；因異物梗塞而OHCA案件有2件。劉彥承說，這14名患者送醫之後全都回天乏術，身為爸爸的他，看到這些數字感到很心疼。

另外，2020年因異物梗塞而送醫的案件共有39件，7歲以下患者有15名，梗塞原因為食用蛤蜊、龍眼、饅頭、龍眼等；另外有14名為60歲以上患者。

▲「葡萄噎死童」爸媽嚇壞　消防局開嬰兒CPR課程還附貼心托育。（圖／新竹縣消防局提供）

▲據新竹縣消防局統計，2020年因異物梗塞而送醫的案件共有39件，7歲以下患者有15名，梗塞原因為食用蛤蜊、龍眼、饅頭、龍眼等，另外有14名為60歲以上患者。

消防局嬰幼兒急救課程將於2月4日上午10時至12時，在光明消防分隊CPR訓練教室辦理，課程共計2小時，由光明分隊2位資深TP教官李均祈和鄭睿旭授課，內容包括嬰幼兒常見意外及處置、嬰幼兒哈姆立克、嬰幼兒CPR，學員並能實際以模型練習，通過訓練後還能得到認證卡。

消防局考量許多全職媽媽想上課，卻因為帶著孩子不方便前往，因此這場課程也提供托育服務，由消防局的同仁及志工帶著孩子說故事、玩遊戲，讓父母能安心上課。本次課程即日起在新竹縣政府消防局臉書開放報名，因為疫情的關係限額20人，如果時間無法配合或額滿，可以洽詢新竹縣各消防分隊，在人力及勤務許可下，滿3人即可開課。

►挑戰市場最低價「Apple AirPods無線藍牙耳機＋充電盒」還沒入手的趕緊搶

►2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青

►收割畫面曝！砂石車國道掉「斧頭血滴子」　駕駛：離死亡好近

►新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

ET快訊
股票獲利賣出後漲10%他哭暈　釣出更大苦主：台積電賣在291
快訊／國道3號中和段8車連環撞　回堵13km
打造熱賣印尼炒麵　營多麵幕後創辦神人過世
文大女學生騎車撞路邊紙箱遭輾斃　家屬悲：怎麼會這樣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保護10萬蠶豆症患者！2/1起4.6萬間公廁禁用「合成樟腦丸」

「沒穿內衣出門」被冷戰　她怨：男友超古板！釣出一票妹：絕不穿

台灣不打陸製疫苗？　陳時中嘆「不是不能」…揭2關鍵原因

雪隧慢速車示警系統加嚴！車距100m↑就顯示「路隊長」車牌

氣炸鍋抽查！3件擅自更換零件、1件溫升超標恐釀火災

「葡萄噎死童」爸媽嚇壞　消防局開嬰兒CPR課程還附貼心托育

高鐵春節全車對號座！釋出「46.7萬個座位」2/1起開賣

高雄2家星級飯店竹笙檢出致癌重金屬鎘！衛生局下令即刻銷毀

春節「國道好走時段」出爐！這2天國5塞到凌晨　初四北返車流翻倍

圓國防科技夢！陽明交大首屆「系統工程學程」招生

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

保護10萬蠶豆症患者！2/1起4.6萬間公廁禁用「合成樟腦丸」

「沒穿內衣出門」被冷戰　她怨：男友超古板！釣出一票妹：絕不穿

台灣不打陸製疫苗？　陳時中嘆「不是不能」…揭2關鍵原因

雪隧慢速車示警系統加嚴！車距100m↑就顯示「路隊長」車牌

氣炸鍋抽查！3件擅自更換零件、1件溫升超標恐釀火災

「葡萄噎死童」爸媽嚇壞　消防局開嬰兒CPR課程還附貼心托育

高鐵春節全車對號座！釋出「46.7萬個座位」2/1起開賣

高雄2家星級飯店竹笙檢出致癌重金屬鎘！衛生局下令即刻銷毀

春節「國道好走時段」出爐！這2天國5塞到凌晨　初四北返車流翻倍

圓國防科技夢！陽明交大首屆「系統工程學程」招生

小黃狗堅持「咬玩具」洗香香　美容師浮誇「泰式按摩」

蔡其昌提中火加速「以氣換煤」主決議　朝野立委未反對通過

女大生揪閨蜜出遊遇死劫！偷車賊飆速落跑　她停紅燈慘被奪命

駕駛狂舉4情境「被檢舉很無辜」　反遭鄉民酸爆：違規魔人取暖喔

每天被王維中「噹」到飽　朱俊祥盼今年維持球速優勢

曾國城攝影棚歡慶53歲生日　許3願望喊話製作單位「再做10年！」

輝瑞：疫苗可抗英國南非變種！　坦承功效稍減「仍足以殺死病毒」

保護10萬蠶豆症患者！2/1起4.6萬間公廁禁用「合成樟腦丸」

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄　凶手下場出爐

N Line就是潮！Hyundai Tucson運動休旅　油電車型歐洲夏季登場

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

月薪40K一半要給媽！獨生妹崩潰

師嘆7歲妹妹「快歪掉了怎辦」　過來人點破：難救

「4種夢」是大禍將至預兆！夢到「它」可能出車禍

女友討過年紅包給娘家　1張台G電

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

桃園新人賠22萬反悔　餐廳改做愛心便當

不配合檢疫！上海返台男怒推女檢疫官

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400說明

他直擊悲劇「很多5寶爸這種家庭」

18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

荸薺該怎麼唸？　他喊「ㄅㄛˊㄑ一ˇ」尷尬炸

更多熱門

相關新聞

即／新竹2歲男童吃葡萄噎死！嬤孫團聚卻永別

即／新竹2歲男童吃葡萄噎死！嬤孫團聚卻永別

南投一名2歲男童，在寒假期間到新竹找外婆玩，沒想到卻因為一顆葡萄導致噎住發生意外，外婆趕緊將孩子送到住家附近的消防分隊急救，只可惜最後仍未將男童救回。目前警方已接手本案，預計28日由檢察官進行相驗。

研究：染疫康復後　心血管等患病率恐上升

研究：染疫康復後　心血管等患病率恐上升

防秋冬疫情再起！醫曝吃薑蒜提高免疫

防秋冬疫情再起！醫曝吃薑蒜提高免疫

坐在沙發突然狂喘！他患「國人10大死因第7病」

坐在沙發突然狂喘！他患「國人10大死因第7病」

殺童彈力球曝光！醫：「這習慣」也要注意

殺童彈力球曝光！醫：「這習慣」也要注意

關鍵字：

異物阻塞呼吸道噎死

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

《全明星》8成員突襲《玩很大》

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面