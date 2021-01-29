「葡萄噎死童」爸媽嚇壞　消防局開嬰兒CPR課程還附貼心托育



▲消竹縣消防局緊急拍攝成人、1歲以上、1歲以下嬰兒版CPR影片，放上網路做教學，避免憾事再發生。（圖／新竹縣消防局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

前天晚間尖石鄉發生一起幼兒食用葡萄，造成異物梗塞意外身亡的不幸案件，引起社會一陣恐慌，尤其是家有嬰幼兒的家長更是擔憂意外發生時不知道該如何處理，新竹縣消防局除了緊急拍攝異物梗塞排除的哈姆立克法教學影片，放上新竹縣政府消防局臉書及youtube頻道供民眾學習外，消防局長孫福佑更立刻指示業務單位於2月4日辦理嬰兒幼急救課程。

消防局此次拍攝的影片由消防局資深教官李均祈負責示範，分別是1歲以上、1歲以下以及成人版哈姆立克教學，為求真實，還找來同仁的2歲女兒擔任模特兒，影片28日晚間11時放上網路，截至29日中午為止，3支影片共有4390轉發分享、536則留言，其中1歲以上的女童版最受關注，觀看人數，高達13萬次，並持續增加中，而留言者除了表示影片實用、轉發給親友學習外，對於女童淡定配合的模樣也紛紛表示好可愛。

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▲▼消防局此次拍攝的影片由消防局資深教官李均祈負責示範，分別是1歲以上、1歲以下以及成人版哈姆立克教學，為求真實，還找來同仁的2歲女兒擔任模特兒。

緊急救護科長劉彥承表示，2020年消防局接獲7歲以下心肺功能停止（OHCA）救護共有14件，其中9件是1歲以下嬰兒，OHCA原因不明；因異物梗塞而OHCA案件有2件。劉彥承說，這14名患者送醫之後全都回天乏術，身為爸爸的他，看到這些數字感到很心疼。

另外，2020年因異物梗塞而送醫的案件共有39件，7歲以下患者有15名，梗塞原因為食用蛤蜊、龍眼、饅頭、龍眼等；另外有14名為60歲以上患者。

▲據新竹縣消防局統計，2020年因異物梗塞而送醫的案件共有39件，7歲以下患者有15名，梗塞原因為食用蛤蜊、龍眼、饅頭、龍眼等，另外有14名為60歲以上患者。

消防局嬰幼兒急救課程將於2月4日上午10時至12時，在光明消防分隊CPR訓練教室辦理，課程共計2小時，由光明分隊2位資深TP教官李均祈和鄭睿旭授課，內容包括嬰幼兒常見意外及處置、嬰幼兒哈姆立克、嬰幼兒CPR，學員並能實際以模型練習，通過訓練後還能得到認證卡。

消防局考量許多全職媽媽想上課，卻因為帶著孩子不方便前往，因此這場課程也提供托育服務，由消防局的同仁及志工帶著孩子說故事、玩遊戲，讓父母能安心上課。本次課程即日起在新竹縣政府消防局臉書開放報名，因為疫情的關係限額20人，如果時間無法配合或額滿，可以洽詢新竹縣各消防分隊，在人力及勤務許可下，滿3人即可開課。

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