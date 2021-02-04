資深教官開課教CPR　附設嬰幼兒托育…半小時後保母全累趴



▲新竹縣消防局開設嬰幼兒CPR課程，附設臨時托育，沒想到小朋友們精力旺盛，讓保母們比出任務還要累。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣日前發生2歲男童被葡萄噎死的意外事故，消防局緊急拍攝急救教學影片放在網路，同時加開親授急救課程，首場辦理的嬰幼兒親子友善急救課程，4日在光明消防分隊登場，特別請來救護義消擔任「一日保母」，讓全職媽媽們也能安心上課。

為了迎接這群小嬌客，消防局特別在地板上舖設安全地墊，由消防女性同仁為孩子們說故事，並設計投球、跳躍、爬行、手作等不同的關卡，讓寶貝們能盡情玩耍，充份「放電」。工作人員和孩子的照顧比更是最高規格的1比1，以確保孩子們的安全。

「這是從事救護義消以來，最累的任務」，光明義消救護分隊長林惠玲笑著說，剛收到任務請求時，隊員們立刻搶著報名，本來需求10人，後來來了12人，對於這個「超級任務」，大家感到既新鮮又期待。

▲▼消防局出動義消幫忙托育，讓爸媽們無後顧之憂好好上課。





活動開始沒多久，有的孩子開始找媽媽、有的累了想睡覺而哭泣，救護義消們無不使出渾身解數轉移他們的注意力，有的將孩子抱起來趴在自己的肩膀上，有的用推車搖，有的則是拿起繪本念故事，並戴上氣球帽逗孩子們開心。結果不到半小時，大人們紛紛累倒在地上，對於孩子們旺盛的精力，感到不可思議，林惠玲說，很累，但也是最溫馨的任務、難得的經驗。

針對家長的急救課程，消防局除了一口氣安排7名高級救護技術員資深教官，更請來東元醫院急診科醫師簡振宇以及中國醫藥大學新竹附設醫院小兒科主任陳思融，針對急診室嬰幼兒急症處理以及嬰幼兒居家安全照護進行授課，結合學理與實務技巧，讓家長們有全面性的學習。

消防局表示，本次的嬰幼兒親子友善急救課程1月29日開放上網報名，3小時之內就爆滿，連候補20人也在一天之內就到達上限，上課當天還有媽媽帶著小孩到現場排候補，就是希望能有機會上課。新竹縣政府消防局長孫福佑表示，家長們的心聲，我們都聽到了，未來除了嬰幼兒哈姆立克及CPR急救課程外，未來也會請業務單位規劃嬰幼兒其他常見的急症如熱衰竭等，辧理相關訓練，希望每位孩子都能平平安安、健健康康的長大。

▲日前異物窒息的例子讓許多爸媽嚇壞，嬰幼兒CPR課程才開放3小時就額滿。

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