　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情苦上苦！建商董座捐款　竹縣國中小單親弱勢每人發5千

▲疫情苦上苦！建商董a捐款　竹縣國中小單親弱勢每人發5千。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲昌益董事長楊玉全，捐款幫助新竹縣國中小500多個單親弱勢家庭渡難關。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

昌益事業群楊玉全董事長考慮在新冠疫情下，單親弱勢家庭生活更加艱鉅，決定協助新竹縣國中小低收、中低收的單親家庭共546位孩子，每人5000元助學金，總共捐出273萬元。新竹縣政府縣長楊文科也頒發琉璃獎牌，感謝楊董事長善盡社會責任，以實際行動為弱勢孩子們盡份心力，勘稱為企業榜樣。

「大人可以忍，但是不應該讓小朋友忍！」，楊玉全董事長表示，只有一人獨自扶養孩子的弱勢單親家庭，受疫情波及生活更加困頓，為了讓孩子們能得到實質幫助，決定捐出273萬元給新竹縣單親弱勢國中小學生，每人5000元助學金，期盼協助度過難關，讓孩子安心上學，落實社會關懷的教育理念，讓臺灣社會共好，孩子健康成長。

▲疫情苦上苦！建商董a捐款　竹縣國中小單親弱勢每人發5千。（圖／記者陳凱力翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊玉全說，只有一人獨自扶養孩子的弱勢單親家庭，在疫情期間是苦上加苦，為了給孩子們更直接的實質幫助，決定針對這些孩子每人發放5000元助學金。

縣長楊文科表示，楊玉全董事長是昌益事業群的靈魂人物，從新竹起家，早年從基層監工做起，投入營建領域，40年來在楊董事長的帶領下，公司營運蒸蒸日上楊縣長說，楊董事長感念經濟困難的人，拋磚引玉實際協助弱勢家庭，讓新竹縣國小334位、國中212位學子受惠，為新竹縣的下一代築起希望、夢想的城堡。

教育處表示，縣府十分重視弱勢家庭的需求，每學期都辦理清寒學生及弱勢學生教科書補助，家長有相關補助的需求，可向學校教務(導)處洽詢，學校會積極給予協助。

這次獲補助的國小學童「小希」原本是個性情活潑、在校表現優異的孩子，去年因父母離婚，家中突遭逢變故，小希和姐姐依靠母親外出賺錢養家，這次的助學親不僅帶給小希經濟上的幫助，更是精神上的鼓勵與支持，讓「小希」無所顧慮努力學習。

▲疫情苦上苦！建商董a捐款　竹縣國中小單親弱勢每人發5千。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣政府縣長楊文科頒發琉璃獎牌，感謝楊董事長善盡社會責任，以實際行動為弱勢孩子們盡份心力，勘稱為企業榜樣。

來自中低收入單親家庭的「小禎」自幼母逝，與父親及就讀國二的妹妹共同生活。父親身體狀況不佳無法正常工作，經濟十分困難，兩個孩子生活甚為艱辛，所幸「小禎」懂事，在校課業學習認真，上課專注用心，成績都能維持在中上水準。

同樣來自家境低收單親家庭「婷婷」，母親除了獨自撐起家中經濟，還得照顧中風的外公，因此兼職三份工作，從早忙到晚，假日也常無法休息，才能維持生計。「婷婷」心疼母親獨力撫養外公與她的壓力，也擔心母親的健康，為使母親放心，記取家人教誨，刻苦勵學，力爭上游。

►三檔火力調節，不沾塗層易清洗 燉滷熬煮一鍋搞定

►恐怖畫面曝！醉男躺大馬路慘遭輾死　駕駛嚇傻：根本沒看到人

►新竹男抱50萬拜師！求股海致富秘笈　他一聽內幕心都涼了

►勇消也鼻酸！BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

►接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

框酒店妹全場「帶去學校上課」　台獨機關槍復出！彎腰照片驚呆

每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

疫情苦上苦！建商董座捐款　竹縣國中小單親弱勢每人發5千

點單數怕進位！老闆親揭八方「小數點秘密」　網驚：竟是捨去法

長榮航空推預約自動報到！　購票即可辦手續、app速領登機證

好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！穿鞋踩踏男童看呆　網轟不要臉

創意台菜入選2021必比登推介　台中醉月樓難擋疫情休業至中秋後

東奧反差萌被抓到！戴資穎4年前也「緊抱著它」　率真1句話再圈粉

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

框酒店妹全場「帶去學校上課」　台獨機關槍復出！彎腰照片驚呆

每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

疫情苦上苦！建商董座捐款　竹縣國中小單親弱勢每人發5千

點單數怕進位！老闆親揭八方「小數點秘密」　網驚：竟是捨去法

長榮航空推預約自動報到！　購票即可辦手續、app速領登機證

好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！穿鞋踩踏男童看呆　網轟不要臉

創意台菜入選2021必比登推介　台中醉月樓難擋疫情休業至中秋後

東奧反差萌被抓到！戴資穎4年前也「緊抱著它」　率真1句話再圈粉

6成4民眾願為保衛台灣上戰場　羅致政批假議題：誰不會為家人而戰

楊敬敏告別夢想家　下一站新北國王機率高

框酒店妹全場「帶去學校上課」　台獨機關槍復出！彎腰照片驚呆

加拿大商人遭中國判11年驅逐出境　紐時：深化中加裂痕

被咬一口太氣！男抓狂反咬小蛇報復　慘死才發現惹到「四大毒蛇」

別去上班！腳被「巨大奇異狗」壓10分鐘　爸笑：地板那麼大一片

沙灘車高毛利加持！宏佳騰營收獲利雙創新高　看好解封帶來反彈動能

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

郭明錤：蘋果明年將推「多彩MacBook Air」　外觀與MacBook Pro相似

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

為什麼奧運不辦棒球　網揭致命原因：很浪費錢

「醫界胸器」私照曝！　細肩帶露出超兇長輩

恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後防強對流

新生兒竟有橢圓尾巴！　台大醫曝他7年後現況

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

午後雷雨更猛　颱風奧麥斯恐生成

大雨還沒完！全台變天午後炸雨防災

男友在美國「幫女友叫外送」！內行秒懂用意

即／5倍變6倍！陳其邁：加碼「1000元高雄券」

更多熱門

相關新聞

貨輪事件後　寧波舟山港今增1人染疫

貨輪事件後　寧波舟山港今增1人染疫

繼日前發生一國際貨輪有船員發燒、近岸求助的事件後，大陸浙江省寧波舟山港，又有另一疫情防控環節拉響警報。據「寧波發布」通報，8月11日上午，舟山碼頭發現1例新冠病毒核酸檢測陽性人員，為集裝箱（貨櫃）碼頭公司員工，官方已暫停他工作相關場所的作業，並進行疫調。

南京祿口機場改造延長　管理層落馬

南京祿口機場改造延長　管理層落馬

高雄海洋扶輪社贈防疫物資給脊髓損傷者

高雄海洋扶輪社贈防疫物資給脊髓損傷者

Delta正侵入小孩世界！重症醫驚揭「13-17歲確診率增近10倍」

Delta正侵入小孩世界！重症醫驚揭「13-17歲確診率增近10倍」

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面