國際航班涼了！南京祿口機場改造延長　管理層落馬

▲南京祿口機場停航改造時間延長。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

因新冠疫情爆發，原計畫停航至8月11日的南京祿口國際機場，整改停航時間將再度延長。綜合陸媒報導，由於官方要對機場進行「大規模設施重建和改造」，尤其是國際到達廳，預計未來的三個月內，都不能保障國際航班能夠恢復。

在此之前，南京祿口國際機場於7月20日，爆發清潔工染疫的新一輪新冠肺炎疫情，後被證實與俄羅斯入境航班、Delta變異毒株有關，相關傳播鏈更已擴散到多個省份。





▲南京上月底疫情爆發時，中風險地區居民連夜進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

在此之下，南京祿口機場於7月底，已停止所有國內國際航班的起降，短期國際客貨運航班暫停運營也暫停營運。按照時間表，機場原初步預計停航至8月11日，惟因疫情未見趨緩，其他省分出入境口岸也陸續傳出疫情，南京祿口機場停航期間將繼續延長。

8月10日，執飛南京京⇌首爾（仁川）航班的韓亞航空，就在官方平台表示，應疫情防控要求，南京機場擬大規模設施重建、改造，短期國際客貨運航班暫停運營，因此該行班將陸續取消。

陸媒《第一財經》報導，南京官方近日，已將不少機場相關工作人員的隔離時間，在既有基礎上，再延長14天，另包括吉祥航空、漢莎航空等已紛紛取消近期飛往日本大阪、德國法蘭克福的航班，且除了機場因疫情，無法保障國際航班何時恢復外，目前機場對大陸國內航班，也還沒有恢復的具體計畫。

除此之外，由於對南京祿口機場疫情防控不力，在此之前，江蘇省委已決定暫停東部機場集團董事長馮軍，以及副總經理、辦公室主任、機場涉外疫情防控指揮部指揮長、應急救援部主任等人的職務。

據中共中紀委10日發布最新通報，東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍，以及東部機場集團有限公司黨委副書記、總經理徐勇，均因涉嫌嚴重違紀違法，正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。

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