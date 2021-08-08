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接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

記者陳凱力、許維寧／綜合報導

盧碧颱風攪局，造成台灣西半部豪雨成災，高鐵苗栗段7日上午發生土石滑落，異物入侵造成列車誤點，午後台中到苗栗路段雙向全面停駛，旅客採巴士接駁的兩段式搭乘，行程因此需拉長至少2小時，有旅客因此耐心耗盡，在車站大廳跟站務員吵架。

▲轉乘2小時毀掉伴手禮　旅客大罵：高鐵只有這種level。（圖／民眾提供）
▲高鐵台中、苗栗段7日發生異物入侵，造成該路段停駛，旅客需多花2小時轉乘，且未有詳細說明，引起民眾抱怨。（圖／民眾提供，下同）

▲轉乘2小時毀掉伴手禮　旅客大罵：高鐵只有這種level。（圖／民眾提供）

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▲一對夫妻向站務人員抱怨，在不清楚發生什麼事的情況下搭上高鐵，結果延誤多時害得要送人的伴手禮壞掉。

7日發生異物入侵後，台中、苗栗路段旅客須採接駁巴士兩段式乘車，高鐵公司雖派出接駁巴士，但由於疫情期間須採梅花座，只能20人1車，人流消化更是雪上加霜，行程至少多加2小時，造成旅客抱怨連連。

旅客不滿台灣高鐵公司，明明出狀況卻沒主動講，讓他買的伴手禮遭殃，保鮮3小時，卻有2小時卡在列車上，求償無門，因此在大廳跟站務吵架，「我買了一個東西，他告訴我說保鮮只有3個小時，結果我現在我誤點了，你這班車，我這東西，我敢給誰，給誰吃，是是。」，手拿著伴手禮的男士大罵，台灣高鐵一間上市公司，因為天候影響造成延誤，卻只道聲「抱歉」後就要旅客自己「吞下去」，痛罵「高鐵你只有這種level」。

除了「伴手禮當事人」圍觀的旅客也加入吵架陣容，「怎樣，怎樣，你怎樣，你要怎樣啦，你是想怎樣，蛤，你來插花是不是，我插花不行吼。」後來被其他人勸走才解除即將引爆的炸彈。

▲轉乘2小時毀掉伴手禮　旅客大罵：高鐵只有這種level。（圖／民眾提供）

▲除了伴手禮夫妻，一旁圍觀民眾也加入，場面一度火爆。

高鐵台中站表示，8日已經恢復單線雙向通行，旅客無須再採兩段式搭乘的方式，雖然列車仍有延遲情況，但平均都只有5~10分鐘，時間並不長，今日搭乘情況良好，大部分民眾也表示安全比較重要，對於搶修工程人員以及現場工作人員表達感謝。

台灣高鐵也表示，旅客隨身物品行李等都由旅客自行保管，損壞與否有舉證上的困難。台灣高鐵賠償機制以票價為主，可歸責於台灣高鐵如列車故障、號誌損壞等，旅客可辦理退票價，昨日狀況非可歸責於高鐵，因此不屬於可賠償機制。

▲轉乘2小時毀掉伴手禮　旅客大罵：高鐵只有這種level。（圖／民眾提供）

▲▼站務人員試圖說明並緩解旅客情緒，不過旅客仍不買單，甚至大罵「高鐵只有這種level」。

▲轉乘2小時毀掉伴手禮　旅客大罵：高鐵只有這種level。（圖／民眾提供）

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