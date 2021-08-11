　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Delta正侵入小孩世界！重症醫驚揭「13-17歲確診率增近10倍」

▲▼國中會考結束,考生步出考場 。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師指出，Delta病毒的侵入下，小朋友與年輕人的確診率也增長。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

全世界目前面臨Delta病毒的重大挑戰，不僅歐美國家受到重創，亞洲部分也難以逃脫。而變種病毒的侵襲並不會因年齡有所區別，重症醫師觀察到，隨著Delta的侵害增加，未成年的確診數也增長了4倍，且相較於Alpha變種病毒，小孩和靑少年更易確診Delta，以13-17歲未成年區段，高達9.75倍的確診率。

胸腔暨重症專科醫師、醫學博士黃軒今（11日）在臉書以「Delta 病毒，正侵入小孩世界⋯⋯」為題指出，隨著Delta病毒侵害増加，未成年在一個月中確診人數也增多。醫師提出數據，0-17歳未成年的確診率7/5還在0.07%，但到了8/8就已來到0.31%，「增長了4倍多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒分享英國研究，在Delta病毒下，相較65歲以上老人，未成年人和年輕人的Delta 病毒確診率都會增加5倍，且年輕人（年齡：18-24）和未成年族群（年齡：5-12）的盛行率是差不多的，約為0.36%和0.35%；換言之，Delta病毒侵犯年輕人，但不會因此停止「侵害小朋友們」的腳步，他們受到Delta 病毒的傳播力一樣廣泛。

▲▼宜蘭公私立托嬰中心（家園）三級管制前情形。（圖／宜縣府提供，下同）

▲醫師提到，12歲以下小朋友目前並沒有疫苗可接種，但Delta的侵襲並未因此停下腳步。（示意圖／宜縣府提供）

黃軒提到另一篇文章顯示，和Alpha變種病毒疫情相比，「Delta病毒在小孩和靑少年更易確診」，以數據來說明，5-12 歲小朋友達3倍確診率；13-17歲未成年更高達9.75倍確診率。

醫師解釋，小朋友之所以受Delta病毒侵擾如此嚴重的3個原因是，變種病毒更易侵入細胞，科學家認為病毒變種也改變了病毒棘狀物（spike）的最重要部分，就是所謂的受體結合域（receptor-binding domain, RBD），令它們更容易侵入人體細胞，因為這是病毒棘首先與人體細胞表面接觸的地方。

黃軒指出，口罩戴不住也是一大因素，除了孩子不願意戴口罩的比例高，加上歐美國家沒有強制要學校戴口罩的安全措施，這些都是協助變種病毒快速在小孩子群散播的原因；至於疫苗部分，成年人的世界已經有疫苗建立保護城堡，但沒有小小朋友可施打的疫苗，目前全球最低僅可接種到12歲，可是變種病毒並沒有放過小小朋友們。

最後，黃軒認為，變種病毒正在考驗人類的智慧，現今唯有防疫措施「戴口罩、勤洗手、保持距離」加上「疫苗接種」，才是最佳的防疫工具。

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

疫情苦上苦！建商董座捐款　竹縣國中小單親弱勢每人發5千

點單數怕進位！老闆親揭八方「小數點秘密」　網驚：竟是捨去法

長榮航空推預約自動報到！　購票即可辦手續、app速領登機證

好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！穿鞋踩踏男童看呆　網轟不要臉

創意台菜入選2021必比登推介　台中醉月樓難擋疫情休業至中秋後

東奧反差萌被抓到！戴資穎4年前也「緊抱著它」　率真1句話再圈粉

「颱風奧麥斯可能生成」路徑曝！1熱帶系統走向讓午後雷雨更猛

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

疫情苦上苦！建商董座捐款　竹縣國中小單親弱勢每人發5千

點單數怕進位！老闆親揭八方「小數點秘密」　網驚：竟是捨去法

長榮航空推預約自動報到！　購票即可辦手續、app速領登機證

好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！穿鞋踩踏男童看呆　網轟不要臉

創意台菜入選2021必比登推介　台中醉月樓難擋疫情休業至中秋後

東奧反差萌被抓到！戴資穎4年前也「緊抱著它」　率真1句話再圈粉

「颱風奧麥斯可能生成」路徑曝！1熱帶系統走向讓午後雷雨更猛

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

大健康生態圈跨界合作交流會明召開　平台受惠廠商估增五千萬業績　

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

TOYOTA C-HR「A柱死角」讓人心驚　北美駕駛視野最佳／最差車款

290元就可以打造「超模唇色」！堪稱走紅毯等級的時髦感唇膏

5分鐘降溫13度！SONY「穿戴式冷暖氣」售價比AirPods便宜

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

為什麼奧運不辦棒球　網揭致命原因：很浪費錢

「醫界胸器」私照曝！　細肩帶露出超兇長輩

恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後防強對流

新生兒竟有橢圓尾巴！　台大醫曝他7年後現況

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

午後雷雨更猛　颱風奧麥斯恐生成

大雨還沒完！全台變天午後炸雨防災

男友在美國「幫女友叫外送」！內行秒懂用意

即／5倍變6倍！陳其邁：加碼「1000元高雄券」

更多熱門

相關新聞

貨輪事件後　寧波舟山港今增1人染疫

貨輪事件後　寧波舟山港今增1人染疫

繼日前發生一國際貨輪有船員發燒、近岸求助的事件後，大陸浙江省寧波舟山港，又有另一疫情防控環節拉響警報。據「寧波發布」通報，8月11日上午，舟山碼頭發現1例新冠病毒核酸檢測陽性人員，為集裝箱（貨櫃）碼頭公司員工，官方已暫停他工作相關場所的作業，並進行疫調。

南京祿口機場改造延長　管理層落馬

南京祿口機場改造延長　管理層落馬

護士偷打生理食鹽水　8千人要補打疫苗

護士偷打生理食鹽水　8千人要補打疫苗

高雄海洋扶輪社贈防疫物資給脊髓損傷者

高雄海洋扶輪社贈防疫物資給脊髓損傷者

他曝疫苗荒原因：世界不是繞著我們轉

他曝疫苗荒原因：世界不是繞著我們轉

關鍵字：

黃軒Delta新冠肺炎新冠疫情新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面