Delta正侵入小孩世界！重症醫驚揭「13-17歲確診率增近10倍」

▲醫師指出，Delta病毒的侵入下，小朋友與年輕人的確診率也增長。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

全世界目前面臨Delta病毒的重大挑戰，不僅歐美國家受到重創，亞洲部分也難以逃脫。而變種病毒的侵襲並不會因年齡有所區別，重症醫師觀察到，隨著Delta的侵害增加，未成年的確診數也增長了4倍，且相較於Alpha變種病毒，小孩和靑少年更易確診Delta，以13-17歲未成年區段，高達9.75倍的確診率。

胸腔暨重症專科醫師、醫學博士黃軒今（11日）在臉書以「Delta 病毒，正侵入小孩世界⋯⋯」為題指出，隨著Delta病毒侵害増加，未成年在一個月中確診人數也增多。醫師提出數據，0-17歳未成年的確診率7/5還在0.07%，但到了8/8就已來到0.31%，「增長了4倍多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒分享英國研究，在Delta病毒下，相較65歲以上老人，未成年人和年輕人的Delta 病毒確診率都會增加5倍，且年輕人（年齡：18-24）和未成年族群（年齡：5-12）的盛行率是差不多的，約為0.36%和0.35%；換言之，Delta病毒侵犯年輕人，但不會因此停止「侵害小朋友們」的腳步，他們受到Delta 病毒的傳播力一樣廣泛。

▲醫師提到，12歲以下小朋友目前並沒有疫苗可接種，但Delta的侵襲並未因此停下腳步。（示意圖／宜縣府提供）

黃軒提到另一篇文章顯示，和Alpha變種病毒疫情相比，「Delta病毒在小孩和靑少年更易確診」，以數據來說明，5-12 歲小朋友達3倍確診率；13-17歲未成年更高達9.75倍確診率。

醫師解釋，小朋友之所以受Delta病毒侵擾如此嚴重的3個原因是，變種病毒更易侵入細胞，科學家認為病毒變種也改變了病毒棘狀物（spike）的最重要部分，就是所謂的受體結合域（receptor-binding domain, RBD），令它們更容易侵入人體細胞，因為這是病毒棘首先與人體細胞表面接觸的地方。

黃軒指出，口罩戴不住也是一大因素，除了孩子不願意戴口罩的比例高，加上歐美國家沒有強制要學校戴口罩的安全措施，這些都是協助變種病毒快速在小孩子群散播的原因；至於疫苗部分，成年人的世界已經有疫苗建立保護城堡，但沒有小小朋友可施打的疫苗，目前全球最低僅可接種到12歲，可是變種病毒並沒有放過小小朋友們。

最後，黃軒認為，變種病毒正在考驗人類的智慧，現今唯有防疫措施「戴口罩、勤洗手、保持距離」加上「疫苗接種」，才是最佳的防疫工具。