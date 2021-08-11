中國召回駐外大使抗議！　立陶宛議員：他們半年後就會悄悄回來了

▲立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis。（圖／翻攝自Facebook／Matas Maldeikis）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸外交部10日宣布召回駐立陶宛大使後，立陶宛外交部火速回應表示，堅持與台灣發展互利關係。立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis也在臉書發文表示，近來中國大陸頻頻以召回駐外大使的作法對各國施加壓力，「相信他們在半年後就會悄悄回來了，每次都是如此。」

Matas Maldeikis在臉書發文指出，儘管中國大陸對立陶宛施加的壓力，但立陶宛能從中看到自己的利益所在，「和一個強大的民主經濟體合作，對我們的未來有很大的好處，特別是在高科技領域。」

他提到，立陶宛不以任何方式干涉中國內政，「然而我們不能不看到世界的真實現況，順帶一提，梵蒂岡甚至早已承認台灣。」Matas Maldeikis說，維護和支持世界各地自由民主國家的利益，也是立陶宛的基礎，至於中國大陸以召回駐外大使的作法施加壓力，「相信他們在半年後就會悄悄回來了，每次都是如此。」

立陶宛允許台灣設立代表處，中國大陸外交部10日宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中大使。立陶宛外交部也接在發出強硬聲明表示，「對中方此舉表示遺憾的同時，立陶宛外交部藉此機會重申，在一個中國原則下，我們決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係。」

Dėl Lietuvoje atsidarančios Taivano atstovybės Kinija konsultacijoms atšaukia savo ambasadorių. Vertinu tai kaip... 由 Matas Maldeikis 發佈於 2021年8月10日 星期二

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