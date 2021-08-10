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立陶宛決心與台互利發展　國台辦發文「正告」民進黨

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

立陶宛允許台灣設立代表處，大陸外交部今（10日）宣布召回駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中國大使。立陶宛外交部也發出聲明表示，「決心與台灣發展互利關係。」對此，大陸國台辦發言人馬曉光晚間發出最新回應，警告民進黨當局，與外部勢力進行謀「獨」挑釁，只會自食惡果。

馬曉光表示，我相關部門已表明我嚴正立場。我要再次強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的！

馬曉光強調，「我們正告民進黨當局，勾連外部勢力進行『獨」挑釁，只能自食惡果。任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心堅定意志、強大能力。」

▲▼立陶宛外交部聲明。（圖／立陶宛外交部）

▲立陶宛外交部聲明。（圖／立陶宛外交部）

大陸外交部今也宣布召回駐立陶宛大使，該國外交部也重申立場，強調「在一個中國原則下，我們決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係。」

對此，大陸外交部也強烈表態指出，「我們敦促立方立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。我們也正告台灣當局，『台獨』是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。」

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