陸外交部召回駐立陶宛大使　前外交官：很大的賭注

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者黃巈禾／台北報導

立陶宛允許台灣設立代表處，引來中國大陸外交部10日宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中大使。對此，曾任外交官的時代力量國際部主任劉仕傑認為，大陸今天的強硬聲明，是很大的賭注。

大陸外交部10日宣布，立陶宛政府不顧中方反復交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，「中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。」

劉仕傑今（10）日在臉書表示，7月20日時，台灣宣布將在立陶宛設立台灣代表處時，他曾經說「接下來重點，是立陶宛能否抵住中共壓力」，時隔20天，壓力終於浮上檯面了，為何大陸外交部在一個月後才有這麼大的動作？是不是表示過去這一個月內，大陸及立陶宛雙邊的外交斡旋失敗？

「是很大的賭注。」劉仕傑指出，假設立陶宛不願低頭，大陸是否會威脅斷交？立陶宛的案例，接下來會成為台灣在歐洲外交戰場的指標。

劉仕傑提到，台灣在立陶宛的館處英文名是「The Taiwanese Representative Office」 ，並非The Taiwan Representative Office」，如果立陶宛扛住壓力，大陸也未升高外交壓力，是否表示台灣未來在歐洲可用這個名稱「The Taiwanese Representative Office」？當然，最糟的情形是，立陶宛沒辦法扛住壓力，重演蓋亞那事撤處件。

對於大陸「宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中大使」，立陶宛外交部證實此事並表示，大陸外交部已告知此事，「對中方此舉表示遺憾的同時，立陶宛外交部藉此機會重申，在一個中國原則下，我們決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係。」