立陶宛國會議員「愛台灣」　超硬推文回應中國：我們不感到抱歉

▲立陶宛國會議員薩卡利埃內(Dovilė Šakalienė),推特發文「愛台灣」強硬回擊中國。(圖/翻攝自Facebook/Dovilė Šakalienė)



記者林彥臣/綜合報導

立陶宛允許台灣設立代表處,讓中國外交部在10日宣布召回駐立陶宛大使,並要求立陶宛召回駐中大使。對此立陶宛的國會議員薩卡利埃內(Dovilė Šakalienė)在推特強硬回應中國,對於台灣在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)這件事,「不感到抱歉」,並且她還用愛心符號表示立陶宛愛台灣。

國會議員薩卡利埃內在推特發文表示,中國召回了駐立陶宛大使,並且要求我們召回駐華大使,有趣的是,中國召回大使的時候,正好是議會召開特別會議,討論防禦白俄羅斯(又譯白羅斯)盧卡申科(Alexander Lukashenko)政權對立陶宛發動混合攻擊的那天。

薩卡利埃內隨後又發一條推文表示,「順待一提,我們對於在維爾紐斯開設台灣辦事處不感到抱歉」。

BTW we are NOT sorry for deciding to open Taiwanese representative office in Vilnius. #Taiwan #Lithuania ❤