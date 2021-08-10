立陶宛國會議員「愛台灣」　超硬推文回應中國：我們不感到抱歉

▲立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė），推特發文「愛台灣」強硬回擊中國。（圖／翻攝自Facebook／Dovilė Šakalienė）



記者林彥臣／綜合報導

立陶宛允許台灣設立代表處，讓中國外交部在10日宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中大使。對此立陶宛的國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）在推特強硬回應中國，對於台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）這件事，「不感到抱歉」，並且她還用愛心符號表示立陶宛愛台灣。

國會議員薩卡利埃內在推特發文表示，中國召回了駐立陶宛大使，並且要求我們召回駐華大使，有趣的是，中國召回大使的時候，正好是議會召開特別會議，討論防禦白俄羅斯（又譯白羅斯）盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權對立陶宛發動混合攻擊的那天。

薩卡利埃內隨後又發一條推文表示，「順待一提，我們對於在維爾紐斯開設台灣辦事處不感到抱歉」。

BTW we are NOT sorry for deciding to open Taiwanese representative office in Vilnius. #Taiwan #Lithuania ❤ — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) August 10, 2021

她先前也曾表示，立陶宛及台灣將成為更親密的朋友，「我們都是民主小國，都與血腥的專制政權相鄰，但我們都不會輕易退縮。」

中國外交部稍早指出，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，「中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘