中國召回大使歷史上僅3次！「都與台灣有關」：上一次因李登輝

▲大陸駐立陶宛大使館。（圖／翻攝google map）

記者鄭思楠／綜合報導

立陶宛允許台灣設立代表處，中國外交部10日宣布召回駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中國大使。中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，在外交關係上，召回大使是一個比較嚴重的外交上的反應。公開報導顯示，中國三次召回駐外大使，都與台灣有關。

據《新京報》報導，公開報導顯示，上一次中國召回駐外大使還是在1995年。當時，因美國政府允許李登輝訪美，中國政府召回時任駐美大使李道豫。為表抗議，中國政府當時還停止了一切中美高層往來，直至美方承諾遵守一個中國原則後，李道豫才奉命返任。

此外，在上個世紀80年代，因荷蘭政府批准本國公司售台潛艇，中國立即召回了駐荷蘭的大使。1981年5月，中荷兩國外交關係降為代辦級。直至1984年2月1日，兩國恢復大使級外交關係。這兩次召回大使的涉外事件都與台灣有關，而這一次召回駐立陶宛大使也不例外。

崔洪建指出，在兩國外交交往中，如果外交關係出現問題，最嚴重的級別就是斷交，其次是外交關係降級和互相驅逐大使。目前的召回大使就是僅次於互相驅逐，但實質上的後果和互相驅逐是一樣的，只是在表達上會更委婉一點，所以目前的情況也是比較嚴重的。

他進一步表示，召回大使意味著，短期內兩國之間正常的外交關係會受到很大影響，因為沒有大使後，駐當地的外交機構不再有本國的全權授命，沒辦法開展很多重要外交工作，經貿領域的合作也會受影響。

一位中國前駐歐洲國家大使也表示，目前召回駐立陶宛大使意味著兩國外交關係已經降級，高級別官員的訪問活動基本無法再開展，但駐當地的大使館也不會完全暫停所有活動，一些基礎的領事工作仍會繼續開展，由仍在那裡的臨時代辦領導。

對於同立陶宛外交關係的惡化是否會影響到中國同歐盟的關係，這位中國前駐歐洲國家大使表示，「其對中歐關係的影響十分有限，立陶宛是一個小國，人口只有幾百萬，其不良影響可能在於，它給歐盟國家開了一個不好的先例，在台灣問題上損害中國的核心利益，立陶宛近期的行為嚴重違背了我們外交的慣例，這是我們不能接受的。」

最後，崔洪建也指出，對於是否會讓駐立陶宛大使重新返回崗位，則需要看立陶宛方面接下來的表態和實際行動，短期內，雙方目前的狀態還會維持一段時間，需要看立陶宛方面是否認識到事情的嚴重性，是否會撤回其之前的言論，並做一些補救措施，如果其繼續做出一些出格的、有損中國核心利益的舉動，中國可能會採取更嚴重的舉措，比如外交關係降級或斷交。