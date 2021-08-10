中國召回駐立陶宛大使　陸專家：接下來要看立陶宛是否一意孤行

▲大陸駐立陶宛大使館。（圖／翻攝google map）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（10）日宣布召回駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中國大使。對此，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，召回大使仍然表明雙方還是希望將問題限制在一個可以管控的程度，控制在外交領域而不向其他領域擴散，「接下來就要看立陶宛方面是否會繼續一意孤行，這要取決於立方是否意識到問題的嚴重性。」

▲立陶宛首都維爾紐斯。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，崔洪建表示，立陶宛退出中國中東歐「17+1」合作後，在雙邊關係上有不少動作，尤其是在台灣問題上不斷挑釁，已經直接影響到兩國外交關係的政治基礎。

據了解，大陸在外交關係上主動召回駐外大使並不多見，1995年時因美政府允許李登輝「訪美」，中國大陸召回了時任駐美大使李道豫。

崔洪建認為，在對外關係中召回大使，客觀上會對兩國間的正常交往造成影響，立陶宛在中國核心利益上挑釁中國，才使得中國做出如此選擇，「召回大使仍然表明雙方還是希望將問題限制在一個可以管控的程度，控制在外交領域而不向其他領域擴散，接下來就要看立陶宛方面是否會繼續一意孤行，這要取決於立方是否意識到問題的嚴重性。」

對於台立雙方將互設代表處一事，大陸駐立陶宛大使申知非7日也在當地媒體《共和國報》發表題為《台灣屬於中國是國際共識》的署名文章。申知非指出，令人遺憾的是，近一段時間以來，立陶宛政府屢次在台灣問題上公然違反「一個中國」原則和國際關係準則，通過互設「代表機構」給予「台獨」勢力實質性支持，嚴重侵犯了中國主權，干擾了中國統一進程。

申知非強調，立陶宛政府尋求拓展亞洲市場的願望可以理解，但中國堅決反對任何國家以經貿、文化交流之名進行政治操弄，與台灣發展任何官方關係。

崔洪建指出，立陶宛是歐盟國家，歐盟方面一貫強調外交一致性，不過歐盟方面在此事上可能會出現分化，「一方面部分國家可能會對立陶宛表達某種支持，同時其他國家則不會認同在涉台問題上採用立陶宛的方式，因此短期內歐盟不會就此事形成一個統一立場。」

崔洪建認為，「如果立陶宛繼續挑戰中國核心利益，歐盟會面臨一種比較尷尬的境地，一方面會暴露歐盟內部在處理對華關係時的差異性，同時歐盟又會想盡力體現出一致性，二者如何平衡會是擺在歐盟面前的難題。」