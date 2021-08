快訊／陸外交部召回大使！　立陶宛回應：決心與台灣發展互利關係

▲ 立陶宛外交部聲明。(圖/立陶宛外交部)

記者陳宛貞/綜合外電報導

立陶宛允許台灣設立代表處,引來中國大陸外交部10日宣布召回駐立陶宛大使,並要求立陶宛召回駐中大使。立陶宛外交部稍早發出聲明證實,中國外交部已告知此事,「對中方此舉表示遺憾的同時,立陶宛外交部藉此機會重申,在一個中國原則下,我們決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣,發展與台灣的互利關係。」

立陶宛外交部發表上述聲明以前,國會議員薩卡利埃內(Dovilė Šakalienė)率先在推特上發文回應,「我們不會為了決定在維爾紐斯開設台灣代表處道歉。」她先前也曾表示,立陶宛及台灣將成為更親密的朋友,「我們都是民主小國,都與血腥的專制政權相鄰,但我們都不會輕易退縮。」

BTW we are NOT sorry for deciding to open Taiwanese representative office in Vilnius. #Taiwan #Lithuania