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反擊立陶宛讓台灣設代表處　陸外交部「召回駐立陶宛大使」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部10日宣布，由於立陶宛政府不顧中方反對，允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，中方決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。

大陸外交部指出，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反復交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，「中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。」

大陸外交部強調，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎，「中國政府和人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。」

大陸外交部還說，「我們敦促立方立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。我們也正告台灣當局，『台獨』是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。」

我外交部長吳釗燮7月20日上午召開記者會，宣布正式成立「駐立陶宛台灣代表處」。吳釗燮表示，這是睽違18年再次於歐洲設立代表處，也是第一次以「台灣」名義在歐洲設處，具有重大意義。

▼我外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）

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