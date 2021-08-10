大人煮菜沒關瓦斯就出門　屋內陣陣濃煙！3歲童險送命

▲台中市發生一起住宅火警，一名大人煮菜忘關瓦斯即外出工作，屋內3歲童險送命。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東區富榮街上午9點多發生一起家庭火警，28名消防員趕赴現場發現竟是瓦斯爐上一只燒焦的鐵鍋，因為民眾熱菜後忘了關火就外出，更令人捏把冷汗的是，當時只有1名3歲小孩在家，還好及時撲滅。消防局統計，今年1至7月已有61件火警是煮食不慎引起，相較去年同期230件，大幅減少，或許是三級警戒民眾宅在家，三餐都叫外送的緣故，不過，一旦沒有做好人離火熄，上述的3歲小孩後果堪慮。

消防局上午9點24分獲報一起住宅火警，派遣東英、中區、大誠、信義分隊消防車8輛、救護車1輛、消防人員28名，8分鐘到場後破門進入馬上撲滅，起火源是瓦斯爐上一只冒著濃煙的鐵鍋，大樓是5樓RC結構，起火點在一樓，未出水，無燃燒面積、無財物損失、無人員傷亡。

消防局統計，今年1至7月因為煮食不慎引發火警有61件，造成2人受傷、1人死亡；相較去年1至7月的230件，12人受傷，發生數大大減少了169件，或許是民眾宅在家，三餐都叫外送有關，也有可能是都宅在家，一冒出濃煙，就能迅速撲滅，但是一旦沒有做好預防，即使件數銳減，還是有可能發生重大傷亡，以上午為例，沒大人在家，有如置3歲小孩於危險中。

此外，因為三級警戒的緣故，學生沒有上學，在玩火、燃放爆竹的統計數字也有明顯增加。

消防局表示，去年建築物火災共發生847件，其中爐火烹調火災次數317件，比例高達近37.43％，平均每天會發生機率86.84％，是所有火災類別最多者，發生地點常見在廚房及餐廳，這些地方有許多油類及瓦斯，火災發生後，擴散速度非常快，容易造成重大傷亡。

幾年前，霧峰區一名阿嬤為了炸茄子導致3死1傷、台中一家南屯知名排骨店也因炸排骨時不慎引燃火勢，妻女受困3樓，所幸消防人員救災迅速才沒造成傷亡，這些都是因為煮食不慎的慘重教訓。

因此預防廚房火災第一守則「人離火熄」（煮東西，不離開；人離開，火要熄，最不可以相信的就是「自己會記得」，民眾大部分都是在等待烹煮過程中做其他事情，而忘記關閉爐火，故可利用料理計時器、碼錶等小工具，定時提醒自己關閉爐火，或可安裝市售檢驗合格之自動瓦斯爐開關控制器，設定時間自動關閉爐火，才能避免因一時疏忽釀成火災。

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