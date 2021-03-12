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台南深夜惡火！牆倒壓傷消防員　火場驚見2焦屍「身分不明」

▲台南市佳里區１處民宅12日凌晨發生火警，台南市消防局據報出動大批消防人員前往搶救，火勢撲滅進行殘火處理及火場勘查搜救時，1名警消被倒塌圍牆壓傷送醫。（圖／翻攝自FacebookI`m 佳里人）

▲台南市佳里區１處民宅12日凌晨發生火警，台南市消防局據報出動大批消防人員前往搶救，火勢撲滅進行殘火處理及火場勘查搜救時，1名警消被倒塌圍牆壓傷送醫。（圖／翻攝自FacebookI'm 佳里人）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區１處民宅12日凌晨2時多發生火警，台南市消防局據報出動大批消防人員前往搶救，火勢歷時約1小時撲滅，並進行殘火處理及火場勘查搜救時，火場1處圍牆突然倒塌，壓傷將軍消防分隊1名警消，意識清醒，目前送醫救治。另外消防人員進行火場勘查後發現，現場有2具焦屍，身分待查，受傷的消防隊員送成大醫院檢查，幸好意識清醒。

台南市消防局119務中心於12日晨2時7分許據報，位於佳里區1處民宅發生火警，消防局出動七股、佳里、學甲、安定、將軍分隊、第三大隊、西港、麻豆分隊等消防分隊、中隊各式消防車20多部及數十名消防人員前往搶救，由於火勢很大，消防人員接駁水帶全力射水搶救。

火勢約凌晨3時左右撲滅，消防人員進行殘火處理及火場勘查搜救時，火場一面圍牆突然倒塌，壓到將軍消防分隊1名消防人員，其他消防人員見狀馬上進行搶救，將該名消防人員救出，該名消防人員意識清楚，但身體動彈不得，目前正以救護車緊急送醫救治中。

消防人員事後勘查火場後發現2具焦屍，目前身分不明待查中。

因火勢很大引起附近網友上網PO文熱議，網友：「很多台車消防車，還一直有蹦蹦蹦的聲音」、「消防車從我家附近過去，超大聲」、「我家附近也是....很大聲，很多台」、「在睡夢中被消防車驚醒」、「願無人傷亡、平安」、「一直聽到消防車的聲音了，希望大家都平安沒事」、「這是在義合嗎？」、「是燒多嚴重啊? 現在2時40分，還有兩台水箱車經過佳西路去支援」、「一直聽到消防車經過，現在又來了」、「好像燒的嚴重一直聽到消防車經過，現在又來了」、「辛苦了，打火英雄」…，顯示現場火勢很大，消防車一直增援。

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