煮食不慎引火險釀禍　住警器發揮效果成功阻災

▲台南市東區一處5樓透天屋日前發生火警，因住戶裝設的住警器偵測到濃煙後發出警報，民眾聽到音響後立即撥打119通報，及時關閉爐火阻止一場可能的災情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區一處5樓透天屋日前發生火警，警消獲報後立即派遣人車前往，該戶位於巷道狹小處，屬於搶救困難區域，因住戶裝設的住警器偵測到濃煙後發出警報，民眾聽到音響後立即撥打119通報，所幸及早發現，關閉爐火即解除狀況，及時阻止了一場可能的災情。

據住戶表示，當時正在烹煮食物，一時不察，而造成火警。該戶位於巷道狹小搶救困難場所，轄區消防隊已造冊列管，並協助安裝住警器，宣導民眾正確防火防災觀念。6月8日中午住警器發出高頻警示聲響，屋內人員前往察看，進而發現爐火未關，已發出大量濃煙，所幸尚未引火，立即關閉爐火，同時通報119火警專線。所幸早期發現，正確處置即解除一場可怕的災害。

台南市長黃偉哲積極提升市民居住安全，裝設住警器，可有效降低本市火警人命傷亡人數。近年來補助弱勢家庭或火災搶救困難區域，裝設的住警器，皆由民間善款捐贈，其中開基玉皇宮每年都將信眾捐出的香油錢，使用在公益慈善用途，捐贈消防車、救災器材、住警器…等消防救災車輛與設備。其中住警器部分已累計達到4萬5千顆住警器，造福本市弱勢家庭。這次火警成功示警的住警器即是玉皇宮所捐贈，讓善資源的大愛與關懷能夠散布每個角落，打造溫暖及友善的安全大台南。

台南市消防局長李明峯表示，「及時發現火災」 及「正確地應變」是火場求生的不二法門。民眾於夜晚睡覺時，警覺性與反應力較低，若發生火災，往往較晚發現，以致於來不及應變或避難逃生，造成人員傷亡。一顆百來元的住警器，可及早發現火警，早期應變，守護無價的民眾生命，可謂居家防火守護神。另外民眾對於日常用火、用電安全更應該小心謹慎，避免因用火、用電不慎而釀災，多一分防災準備，少一分生命財產損失。

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