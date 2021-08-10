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監測打疫苗後體況　台大雲林分院獲贈「全家寶全方位生理量測系統」

▲臺大醫院雲林分院與英業達集團公益慈善基金會前往雲林縣大埤鄉社區將全家寶生理監測系統教授偏鄉長輩使用。 （圖／台大醫院雲林分院提供）

▲臺大醫院雲林分院與英業達集團公益慈善基金會前往雲林縣大埤鄉社區，將全家寶生理監測系統教授偏鄉長輩使用。 （圖／台大醫院雲林分院提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

許多長者、高風險族群擔心疫苗施產生副作用，英業達集團公益慈善基金會捐贈英華達所自行開發之「全家寶全方位生理量測系統」，利用科技協助監測民眾施打疫苗後之生理數值，透過雲端，臺大雲林分院醫護團隊在醫院即可隨時監測民眾之生理數值，在血壓或是心律發生明顯異常時，馬上關心民眾。

「全家寶全方位生理量測」是利用科技協助監測民眾施打疫苗後之生理數值；民眾施打疫苗後，在家透過全家寶居家量測之血壓、心電圖後，數據均自動上傳至雲端，院方即可隨時監測民眾生理數值，更能進一步透過全家寶系統查看高風險個案之即時心電圖，在血壓或是心律發生明顯異常時，馬上關心民眾，期望在生理數據異常的第一時間協助民眾進行就醫建議，降低猝死之風險。

▲臺大醫院雲林分院與英業達集團公益慈善基金會前往雲林縣大埤鄉社區將全家寶生理監測系統教授偏鄉長輩使用。 （圖／台大醫院雲林分院提供）

▲民眾施打疫苗後，在家透過全家寶居家量測之血壓、心電圖後，數據均自動上傳至雲端，院方即可隨時監測民眾生理數值。 （圖／台大醫院雲林分院提供）

副院長劉宏輝進說明，全家寶設備應用很廣泛，疫情趨緩後，全家寶直接導入民眾疫苗施打後之監控，醫護團隊同樣能隨時掌握民眾疫苗施打後之生理健康狀況，避免憾事發生。未來也預計將全家寶設備導入阿波羅計畫，讓民眾於長青食堂或是居家所量測之生理資訊即時傳輸至雲端，不論是阿波羅義勇醫師團或是在臺大醫院雲林分院之醫師均能隨時掌握民眾生理數據，照護雲林的鄉親。
 
英業達集團公益慈善基金會董事長李詩欽表示，對於臺大醫院雲林分院結合在地診所成立「阿波羅義勇醫師團」，長期照顧社區長者健康，深表敬佩；更深深感受到團隊的熱誠以及照護雲林鄉親之使命。藉由此次捐贈「全家寶全方位生理量測系統」並由臺大醫院雲林分院將全家寶分別導入防疫隔離病房、疫苗施打居家監測以及阿波羅計畫，使得雲林鄉親及長者能獲得更全面的健康照護，而這也是英業達集團公益慈善基金會一貫秉持的社會服務宗旨。

▲臺大醫院雲林分院與英業達集團公益慈善基金會前往雲林縣大埤鄉社區將全家寶生理監測系統教授偏鄉長輩使用。 （圖／台大醫院雲林分院提供）

▲臺大醫院雲林分院與英業達集團公益慈善基金會前往雲林縣大埤鄉社區將全家寶生理監測系統教授偏鄉長輩使用。 （圖／台大醫院雲林分院提供）

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