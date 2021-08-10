總統蔡英文花生田勘災　雲林縣長張麗善遞「四大訴求替提案書」

▲雲林縣長張麗善向總統蔡英文遞交提案書，「協助農民復耕、辦理專案休耕、建置農產品冷鏈設施、改善農路及農田排水設施」四提案，盼中央與地方政府共同守護農民。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣農作物在受災農業損失達5211萬元，且仍持續擴大中，總統蔡英文9日在農委會主委陪同下到雲林勘災，立委蘇治芬、劉建國也到場關心，雲林縣長張麗善向總統遞交提案書，「協助農民復耕、辦理專案休耕、建置農產品冷鏈設施、改善農路及農田排水設施」四提案，盼中央與地方政府共同守護農民。

日前接連豪大雨重創雲林農漁畜產業，總統蔡英文前往元長鄉花生田勘災，雲林縣長張麗善也提早到場陪同蔡英文總統視察花生受損情況。縣長張麗善表示，感謝中央第一時間給予農業全面全品項從寬從速從優補助，雲林縣的23個品項將快速辦理現金救助，讓農民盡速復耕，穩定全國的農產需求及物價。

▲總統蔡英文在農委會主委陪同下到雲林勘災，除立委蘇治芬、劉建國到場關心，雲林縣長張麗善也到場陪同視察花生受損情況。 （圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善指出，雲林花生占全國近8成，目前種植約4成，現幼苗腐爛，倘未復耕將不足國內需求，且影響明年度所需種子。又目前落花生腐爛需耕除，雖「對地綠色環境給付計畫」轉作申報是落花生，但要復耕限於種子不足，建議給予休耕專案，讓花生農可變更申報為休耕。

張麗善說，希望中央也能協助農產品保存及運輸需求的冷鏈物流設施，此波豪大雨造成農作物幾乎全軍覆沒，蔬果供不應求，菜價不斷上漲，農民苦百姓也苦，冷鏈物流對於農業大縣而言是一個非常長遠的規劃，在蔬菜水果過剩時進行冷藏儲存，調節供給，未來在市場需求時再釋出，不僅可保障農民的收益，更可穩定市場價格及保障全國的糧食安全。

張麗善也提到，應該要採取「農作物樓地板價格保障」，因近年農業除人力短缺，肥料與農藥也漲價，農作物生產成本隨之增加，加上疫情影響，或產量多過於求時，整體農產品價格不佳，導致農民的生計更辛苦，所以必須保障農作物樓地板價格，減少農民損失，讓農業永續經營。

▲張麗善提到，應該要採取「農作物樓地板價格保障」，在肥料與農藥漲價之下，農作物生產成本隨之增加，必須保障農作物樓地板價格，減少農民損失，讓農業永續經營。 （圖／記者蔡佩旻攝）

農委會陳吉仲主委回應說明，輪作轉作獎勵部分農委會將進行彈性調整，另冷鏈設備建置需求，農委會也會大力支持；再者，農委會簡化救助措施，讓農民可以早日復耕，而復耕所需的經費，也能申請天然災害低利貸款，除享有優惠利率外，另給予免利息至明年4月，減輕農友還款壓力。

總統蔡英文指出，雲林縣是台灣最大的糧倉，是台灣支撐糧食重要基地，也是目前受災最嚴重地方，這也是她來雲林勘災的主因，希望發現農民遭遇的問題，並設法解決。

蔡英文表示，在災害救助金發放方面，這次採取有始以來第一次「全區域、全品項」辦法，不必像以前農民申報後還要勘驗，只要農民完成申請，確認真的有種植申報作物、面積，就可以簡化程序，很快地處理，農委會主委陳吉仲已表示1個月就能處理完畢，讓農民拿到現金，讓大家能夠安心，在最短時間進行復耕。

▲ 針對現場媒體提問「勘災情況及是否有現金補助？」，總統蔡英文立即回應「會從優從簡從速對農民進行補助」。（圖／記者蔡佩旻攝）



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