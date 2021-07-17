臺大雲林分院「川流不息施打法」　快打站單點目標一日2千人

▲雲林縣政府與臺大醫院雲林分院於體育館啟動全縣最大型快打站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19疫苗第九類、第十類上網預約疫苗施打，雲林縣結合縣內六大醫療院所等62處施打點同步啟動，今(17)日進入第2天，臺大雲林分院在雲林縣立體育館設置疫苗快打站，今、明天及20日3天，預計施打6000人，院方採用自創「川流不息施打法」，與宇美町式打法不太相同，上午完成1千人，下午將再施打1千人。

臺大雲林分院院長黃瑞仁表示，在劉宏輝副院長督導之下，調度安全衛生室杜宗禮主任主責及門診部陳彥甫主任副主責的疫苗團隊全力動員，規劃4線人力，動員90位工作人員，確保人員分流及維持施打環境舒適，疫苗施打採取「民眾不動、醫護動」的一座(位)式「川流不息施打法」，分區同步施打，預計一小時可完成300人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臺大雲林分院在雲林縣立體育館設置疫苗快打站，今、明天及20日3天，預計施打6000人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺大雲林分院副院長劉宏輝副表示，疫苗接種團隊的同仁對疫苗接種都有很強的使命感，按部就班、次序井然的默默地執行任務，除了平日在院內接受一般民眾、高風險族群接種疫苗，亦協助教育部、警政署、文化部等專案，每日約施打200人次以上，此外同仁更犧牲端午假期，開設專案疫苗診協助基層醫療院所的醫護人員施打、上週假日兩院區加開疫苗門診協助幼兒園老師與員工完成疫苗接種，共計施打978劑。

黃瑞仁呼籲，有疫苗就快施打，AZ疫苗本身就是國際認證疫苗，不要被許多不實訊息左右判斷決定，對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）要趕快利用這段時間，把疫苗打好打滿，才能早日恢復正常生活，台大雲林分院網頁開放疫苗接種預約，50歲以上未施打民眾這幾天都可上網預約。

▲臺大雲林分院在雲林縣立體育館設置疫苗快打站，醫護一一對施打後的民眾詳細說明應注意事項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







►Her今天推出「Graietti 熱壓三明治 / 鬆餅機」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！慘照令人驚 耳後長出「花生米」

►獨／可惡女賊專偷胖老爹捐款箱 「兩段式」下手炸雞留給店員

►遭控虐狗傷人「已和解」還被PO網 雲林警：不實指控要提告誹謗

►流氓警彈弓射狗還撂2煞暴打！他滿臉血破相倒地 下跪求饒撿回一命

►獨／遭扣頸狂搥肚「治療」 她哽咽還原現況...西螺乩童下場曝