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桃園第二劑莫德納開放1至3類與孕婦預約　11000人可接種

▲桃園市長鄭文燦3日指出，目前可接種第二劑莫德納疫苗為第1至第3類對象與孕婦，即日起在全市衛生所聯合預約，另外11家責任醫院、宋俊宏、宏其與洪秉坤等3家婦幼醫院提供服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日指出，目前可接種第二劑莫德納疫苗為第1至第3類對象與孕婦，即日起在全市衛生所聯合預約，另外11家責任醫院、宋俊宏、宏其與洪秉坤等3家婦幼醫院提供服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦表示，根據中央流行疫情指揮中心公告，目前可接種第二劑莫德納疫苗者為第1至3類對象與孕婦，凡在8月11前已間隔期滿28天，需在今日中午前完成意願登記者，即日起可在全市13區衛生所、11家責任醫院與宏其、宋俊宏與洪秉坤3家婦幼醫院提供服務，籲請符合資格市民利用管道完成預約。

鄭文燦今天上午主持桃園市防疫專案會議時指出，疫苗普及目標有賴充足疫苗數量，當前國際各類疫苗有短缺情形，不易掌握到貨時間，中央疫情流行指揮中心會即時調整疫苗配賦時間，市府需迅速對接到位。

鄭文燦還說，目前可接種第二劑莫德納疫苗者，為第1至3類對象及孕婦，已施打第一劑莫德納疫苗者，且於8月11日前已間隔期滿28天，須於8月3日中午前完成意願登記。市府各區衛生所聯合預約系統（網址：https://reurl.cc/qgbAoR），即日起開放預約，由林口長庚醫院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、部立桃園醫院、新屋分院、中壢天晟醫院、平鎮聯新醫院、國軍桃園總醫院、榮民總醫院桃園分院、楊梅天成醫院、楊梅怡仁綜合醫院等11家責任醫院，洪秉坤、宏其與宋俊宏3家婦幼醫院、13區衛生所提供服務。此外，考慮孕婦接種疫苗需由專科醫師評估，因此未開放衛生所施打，提醒符合資格的市民朋友利用各種管道完成預約。

▲桃園市長鄭文燦3日指出，可接種第二劑莫德納疫苗為第1至第3類對象與孕婦，即日起在全市衛生所聯合預約、11家責任醫院與洪秉坤等3家婦幼醫院提供服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日指出，可接種第二劑莫德納疫苗為第1至第3類對象與孕婦，即日起在全市衛生所聯合預約、11家責任醫院與洪秉坤等3家婦幼醫院提供服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，中央流行疫情指揮中心宣布65歲以上長者、機構、學校等團體接種，除可自行預約接種，地方政府可造冊資料上傳，再通知民眾接種時間、地點，到接種站接種。桃園長者第二劑疫苗接種將採取「通知、預約雙軌制」，保障不善使用數位工具的長者權益，疫苗接種愛心計程車也將持續提供65歲以上長者與孕婦免費接送，達到友善接種服務的目標。

鄭文燦強調，8月5日、6日為第四輪疫苗接種期程，市府增加桃園藝文展演中心、桃園區經國國中、蘆竹區龍安國小等3處，達到37個社區接種站，目前預約率相當高。另19家醫院、107家診所及13家衛生所也共同投入疫苗接種服務，將施打12萬5000劑疫苗，第四輪疫苗接種完成，預計可達成約39%劑次人口比的目標。

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