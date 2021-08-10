可不可、麥當勞買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」懶人包

▲foodpanda8月超殺折扣碼來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

終於等到全台3級防疫警戒降為2級，各大餐廳、娛樂場所等也陸續適度開放，不過全民防疫仍不能鬆懈，非必要最好還是依賴外送或是外帶，而這個月外送平台foodpanda的「限定折扣碼」也終於來了，除有全平台消費滿額免外送費外，還有麥當勞、可不可熟成紅茶買1送1，以及下單達美樂披薩免費送增量起司等好康，快筆記準備吃爆整個8月份。

●全平台

1.即日起輸入優惠碼「SUN30」，使用線上付款3次滿150元現折30元，部分店家不適用，數量有限、換完為止。

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2.即日起至8月17日有「LINE好友專屬優惠」，於全平台消費滿150元享免費外送，每人限用1次。詳情請見foodpanda LINE官方帳號，數量有限、換完為止。

▲可不可新品梨花春芽中杯買1送1。（圖／可不可熟成紅茶提供）

●美食外送

1.即日起至8月31日於人「氣健康餐店家訂餐」，輸入優惠碼「HEALTH」滿249元現折50元，每人限用5次，數量有限、換完為止

2.即日起至9月14日免優惠碼「麥當勞特選那堤買1送1」，部分店家不適用，每單限點1次，數量有限、換完為止。

3.即日起至8月31日下單「麥當勞焙果堡套餐」，輸入優惠碼「MCDB120」滿120元現折30元，限指定店家使用，每單限點1次、每人限用5次，每日數量有限、換完為止。

4.即日起至8月21日下單「肯德基滿299元」，輸入優惠碼「KFCAUG」即享現折50元優惠，每人限用3次，限於指定店家使用，數量有限、換完為止。

5.即日起至8月23日下單「必勝客滿199元」，輸入優惠碼「PHAUG」即享現折50元優惠，限指定店家使用，每人限用3次，每日數量有限、換完為止。

6.即日起至8月31日免優惠碼「達美樂全尺寸披薩起司免費增量」，訂單內披薩（口袋披薩、花椰餅皮披薩除外）無論大小皆免費送增量起司，限於指定分店訂購指定餐點方可使用，數量有限、送完為止。

7.即日起至8月31日下單「可不可熟成紅茶中杯梨花春芽」，輸入優惠碼「KBKLOVE」直接買1送1，每單限點2組，每人限用3次，數量有限、送完為止。

8.即日起至8月31日免優惠碼下單「大苑子滿249元」就送愛文芒果指定飲品，限於指定店家使用，數量有限、送完為止。

9.即日起至8月31日免優惠碼下單「瓦城集團（瓦城大心、時時香、1010湘、YabiYabi、非常泰）滿300元享8折無上限優惠」，實際供應狀況依現場為準，每日數量有限、換完為止。

10.即日起至8月31日下單「吉野家滿300元」，輸入優惠碼「YSNY30」即享現折30元優惠，數量有限、換完為止。

11.即日起至8月15日下單「享吃便當滿200元」，輸入優惠碼「SJAUG」即享現折30元優惠，每人限用3次，數量有限、換完為止。

12.8月16日至8月29日下單「漢堡王2款雙人餐」，輸入優惠碼「BKAUG」即享6折優惠，部分店家不適用，每單限點1次，數量有限、換完為止。

13.8月16日至8月29日下單「珍煮丹滿350元」，輸入優惠碼「TDAUG」即享75折優惠，限於指定店家使用，數量有限、換完為止。

●生鮮雜貨

1.即日起至8月31日下單「foodpanda生鮮雜貨指定商店訂單滿300元」，輸入優惠碼「A100」現折100元，每人限用3次，數量有限、換完為止。

2.即日起至8月31日下單「生鮮雜貨7-11、全家便利商店、萊爾富、OK mart訂單滿199元」，輸入優惠碼「A50」現折50元，每人限用2次，數量有限、換完為止

3.即日起至8月31日免優惠碼下單「生鮮雜貨MUJI無印良品滿699元」現折99元，數量有限、換完為止。

4.即日起至8月31日於「家樂福超市指定分店」下單，輸入優惠碼「NEW69」即享69折優惠，最高可折抵100元，數量有限、換完為止。

5.即日起至8月31日於「光復市場、松江市場、西湖市場、南門市場、中山市場」下單，輸入優惠碼「168」即享69折優惠，最高可折抵100元，滿599元再送環保購物袋1個，優惠每人限用1次，數量有限、換完為止；送購物袋活動同樣每日送完為止。

●外帶自取

1.即日起至8月31日首次使用外帶自取功能，輸入優惠碼「PUNEW6」享6折優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至8月31日「外帶自取人氣店家最低79折起」、免輸入優惠碼，數量有限、兌完為止。

3.即日起至8月14日「七夕浪漫大餐外帶自取最低79折起」、免輸入優惠碼，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至8月31日「JCB信用卡獨家優惠」，全平台消費滿300元，輸入優惠碼「PSJCB008」折100元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至8月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，全平台消費滿200元，輸入優惠碼「PS8LINEPAY」可享88折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至8月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至中午11時，消費滿100元，輸入優惠碼「PSLPearly8」享85折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。