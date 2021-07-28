5折序號先領！在家就能輕鬆「逛小7」了　咖啡、零食30分鐘送到府

▲Uber Eats攜手7-11推外送服務 。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

在家就能逛小7了！外送平台「Uber Eats」宣布攜手全台200間7-11推出外送服務，7月29日起只要在家打開APP，就能選購近900項商品，包括CITY CAFE、零食飲料、生活雜貨等通通一次滿足，且30分鐘內就會送到家。為慶祝小7正式上線，7月29日至12月31日還祭出輸入優惠序號，不限消費金額即可在7-11享首購5折優惠，趕緊筆記。

▲在家逛小7有900多項品項可選擇 。

全台3級防疫警戒降至2級，但「降級不解封」代表防疫也不能鬆懈，消費者也可多加利用外送滿足三餐、民生用品需求。Uber Eats就宣佈攜手7-11推出外送服務，7月29日起北中南限定200間門市搶先上線，並提供近千樣商品選擇，像是防疫用品、鮮食、現煮咖啡、零食餅乾、冰品及熱壓吐司等通通點得到，最慢30分鐘就能送到家，1年內也預計擴大服務到1200家。

另，為慶祝7-11正式上線，7月29日起至12月31日止凡首次在Uber Eats選購生鮮雜貨外送商品，並輸入「711首購」優惠序號，不限消費金額即可在7-11享首購5折優惠，最高可折抵100元。

▲foodpanda近日搶進傳統市場外送服務。（圖／foodpanda提供）

除外，foodpanda近日則聯手台北市政府推動傳統市場外送，首波於光復市場、松江市場、西湖市場共3市場提供服務，只要在家就能買到肉類、海鮮、蔬菜、水果等超過百項商品、客製化選擇，還能一次滿足3大需求，包括便利性、新鮮度及實惠價，業者表示，商品價格將與現場販售採浮動市價，每周進行調整1次，就是要讓消費者能用最實惠價格買到當季最新鮮食材，預計7月底再增南門市場、興隆市場及中山市場共3市場外送服務。

且為慶祝傳統市場外送開跑，即日起至8月31日止， 凡於傳統市場消費輸入優惠碼「888」單筆訂單即可享69折優惠，最高可折抵100元；生鮮雜貨新用戶，首次訂購傳統市場輸入「3Q」也可現折100元；再加碼即日起於光復市場、松江市場下單隨單就送青蔥，數量有限、送完為止。

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