撐起一日三餐！轉行外送防疫英雄　彈性自由跑單也能有穩定收入

▲外送服務讓許多人不出門也能解決一日三餐。（圖／foodpanda提供）

消費中心／台北報導

疫情期間雖然少了戶外活動的樂趣，但對很多人來說，宅在家的日子並沒有太大影響，吃喝玩樂通通可以線上解決，尤其手機拿起來點一點，無論是三餐、下午茶點心、宵夜或民生用品補給，立刻有人送上門，叫外送省時省力不用愁，防疫不出門也能輕鬆解決生活所需。到處奔波送餐的外送夥伴，成了撐起你我居家便利生活的「神隊友」，很多人享受過外送服務的方便後就回不去了，而這份看似只是幫忙送送餐點的工作，辛酸血淚也不少，foodpanda外送夥伴更道出不為人知的甘苦。

▲▼社畜時代Podcast節目請來兩位foodpanda外送夥伴，分享外送工作遇到的甘苦。（圖／翻攝自《社畜時代PODCAST》）

懶人商機、宅商機讓外送平台夯爆，也創造就業機會，吸引不少人轉行或兼差，社畜時代Podcast新一集節目請來兩位foodpanda外送夥伴線上分享，其中入行資歷僅1年的張淑貞，本身是單親媽媽，為了有時間照顧小孩和婆婆，看中外送工作時間彈性，可選擇時段上線自由，採取完成訂單計酬方式，只要擁有行照駕照、年滿18歲，符合基本門檻就能入行，讓她決定轉職做外送；另一位有4年外送資歷的高弘毅，今年25歲，原本是美髮師，因為收入成長有限，他嘗試轉換跑道後，平均一天收入可以到3千，卻是用跑單12小時拚出來的，「上班沒有分最早或最晚，我的工作時間是早上10點到晚上11點，現在因疫情訂單增，覺得24小時為什麼一直有人在吃東西，永遠送不完！」透露現在一個月收入大概9萬，曾經最高領過13萬。

▲foodpanda的外送工作，為高弘毅（右）帶來高收入。（圖／翻攝自《社畜時代PODCAST》）

過去有外送夥伴自揭收入比一般上班族還要高，一度在網路上掀起熱烈討論潮，讓人不免好奇「真有這麼好賺嗎？」由於foodpanda品牌市占高，又有AI派單，外送夥伴不用辛苦搶單競爭，平時接單量穩定，疫情期間訂單量更是不間斷。

越來越多人依賴外送來滿足三餐，除了勤跑單能領到優渥報酬，要快速累積收入也有秘訣，對於高弘毅這樣的外送老手，就會格外留意特殊日的獎金活動加碼，例如針對送餐需量大的熱門區域，不定時推出每單再加碼，或是參考氣象局提供「雨天獎勵」。而根據自身工作經驗，高弘毅提到「通常下雨天會爆單，但實際上要看『雨勢』及『時段』，暴雨的話，單特別多，如果下在3點到4點這段餐期以前，消費者基於不想出門的心態就會點餐，我們也會等foodpanda公布加碼獎勵後再上線接單。」

▲▼外送夥伴忍受烈日豔陽、下大雨幫忙取餐送餐。（上圖／記者黃克翔攝、下圖／記者姜國輝攝）

雖然說「歡喜做，甘願受」，外送夥伴得背著裝備忍受日曬雨淋，到處送餐、送水或生鮮雜貨，與時間賽跑，把餐點送達顧客指定地點，有時送到老舊公寓或高樓層剛好電梯壞了，就算爬著樓梯也要送上25樓，不過人間溫暖也不少，尤其疫情時刻落實「無接觸送餐」，有顧客貼心的把錢消毒過後再放進夾鏈袋裡付現，還有的會在門口放上零食飲料，甚至寫紙條，透過暖心小舉動體恤外送夥伴的辛勞。

▲疫情期間，foodpanda也有相對應的防疫措施，保障每一位外送夥伴。（圖／翻攝自《社畜時代PODCAST》）

自從疫情爆發以來，消費者對於外送平台的需求大增，外送夥伴作為防疫前線英雄一員，為降低他們所面臨的風險，像是foodpanda做了對應防疫措施，包括提供免費防疫裝備包、洽詢全台合作店家並整理一份專屬的洗手間地圖；餐期額外加碼活動，熱門外送區域如台北市區，單單破百元起，每日收入上看3千元；與國泰產險推出「團體法定傳染病補償保險」，只要開始合作就幫忙投保，若外送夥伴不慎感染，保險將會生效，提供一次性3萬元的補償金，協助度過艱困疫情。



如附圖，foodpanda每天都會在平台上進行餐期加碼，台北東與台北西是目前台北地區單量最高且每單加碼後的金額上看百元，每小時的收入有機會突破300元以上。

在這場疫情之中，foodpanda發現外送收入成為很多外送夥伴維持基本生活所需的收入來源，對於有意合作外送的人，證件備齊後，在線上快速開通，三個工作天內就能加入，此外也祭出多項好康，現在帳號開通14天內，8月份於活動地區達成指定條件，可獲得獎金及限量裝備，包括完成15單可獲得獎金500元、完成30單再獲得獎金500元，另外買裝備享6折優惠，原要價2,000元，只需付1,200元，且宅配到府。foodpanda外送兼顧的不只是賺錢，更多的是社會責任，藉由給予豐厚報酬及獎勵、保險保障及全台特約商店專屬好康，有額外增加收入的機會，也讓外送更有保障。



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