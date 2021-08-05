使命必達！聯倉交通、foodpanda加入給力量　為物流、外送員打氣

▲foodpanda 與台北市政府合作推傳統市場外送，創造店家與消費者雙贏新食代。（圖／業者提供，以下同）

生活中心／綜合報導

文化總會和角頭音樂共同策劃的「給力量－線上音樂會」，明(6)日晚間8點將播出第五集，為疫情期間披星戴月的「物流運輸業者」、「外送業者」加油打氣。本週卡司音樂風格更多元，有「三金」得主乱彈阿翔、溫暖甜美的嚴正嵐、「療愛歌姬」林凡，以及曾獲金馬獎、金曲獎，還在MV中飾演宅配員的Suming舒米恩。

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▲聯倉交通物流運輸人員使命必達，為全台民眾配送民生必需品、進出口產品。

▲聯倉交通整合北中南網運，整合內陸運輸、進出口運輸，提供全台客戶優質服務。

文總表示，疫情期間，除了醫護人員，交通業、物流運輸業、運將、外送員等多個行業，也都堅守崗位，有的更是日以繼夜，大家皆是疫情下的英雄，因此本周「給力量－線上音樂會」特別加映，為運輸人員打氣，希望用更多元音樂能量給予力量，陪伴他們度過外送、配貨的閒暇時間，本集由聯倉交通、foodpanda贊助播出，共同為物流人員加油。

▲foodpanda外送夥伴每天不辭辛勞穿梭大街小巷，將餐點安穩送給消費者。

疫情促使網購、外送量暴增，物流人員與外送員整天送貨、跑單，不只相當辛苦，工作風險也相當高。聯倉交通就表示，疫情期間為大眾配送防疫物資、民生必需品，抱持著使命必達的精神，為了第一時間將貨物送到客人手上，不僅犧牲了陪伴家人的時間，有時連吃飯的時間都沒有，每天衣服乾了又濕濕了又乾，連口罩也一樣，真的相當辛苦，感謝同仁及全台物流同業的付出，將物資送到需要的人手中，才使得大家能夠安心待在家中防疫。疫情期間，台灣有物流人員就是最美的風景。

▲foodpanda攜手台北市政府溫馨送暖獨居長者，外送夥伴日日貼心送餐。

全台最大即時外送平台 foodpanda也表示，外送夥伴的共同努力，讓大眾能安心在家，為防疫盡最大的努力。不僅感謝所有的外送夥伴不畏風雨，不畏疫情帶來的諸多不便 ，外送美食也外送幸福，更向外送夥伴心疼喊話:「這段時間辛苦了，有你們真好！」

Foodpanda也感謝所有音樂人及文總，特別加映演出為外送夥伴打氣，期待透過音樂的洗禮，能抒緩日以繼夜，穿梭於巷弄間的外送英雄們辛苦送餐的身心壓力，更期許在未來的外送生活中，讓音樂成為夥伴日常紓壓的好幫手。

「給力量—線上音樂會」將於明(6)日晚間8點為「物流、交通運輸業、外送者者」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓物流、交通運輸人員在工作空檔，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。